https://ria.ru/20220822/dnr-1811421601.html
Украинские военные за сутки выпустили более 130 боеприпасов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 130 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 22.08.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 130 боеприпасов по ДНР
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 130 боеприпасов по семи населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила народная милиция... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:54
2022-08-22T19:54
2022-08-22T19:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 130 боеприпасов по семи населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) в ДНР, противник выпустил более 130 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что огонь велся по районам семи населенных пунктов республики. В результате обстрелов двое мирных жителей погибли, еще двое получили ранения. Повреждены пять домостроений и один объект гражданской инфраструктуры, сообщили в Народной милиции ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
19:54 22.08.2022 (обновлено: 19:55 22.08.2022)
Украинские военные за сутки выпустили более 130 боеприпасов по ДНР
ДНР: украинские войска за сутки выпустили более 130 боеприпасов по семи населенным пунктам