https://ria.ru/20220822/dnr-1811406432.html

Украинские боевики обстреляли Горловку и окрестности

Украинские боевики обстреляли Горловку и окрестности - РИА Новости, 22.08.2022

Украинские боевики обстреляли Горловку и окрестности

Украинские войска более часа вели огонь по Горловке и окрестностям, выпущено 19 снарядов и мин, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T19:07

2022-08-22T19:07

2022-08-22T19:07

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска более часа вели огонь по Горловке и окрестностям, выпущено 19 снарядов и мин, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.05 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 18.19 - н.п. Дылеевка - н.п. Зайцево: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 18.35 - н.п. Майорск - н.п. Зайцево: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров... 18.00 - н.п Курдюмовка - н.п. Горловка (пос. ш-ты Румянцева): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол