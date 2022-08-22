Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили об эвакуации почти десяти тысяч человек с территории ДНР - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/dnr-1811391929.html
В Киеве заявили об эвакуации почти десяти тысяч человек с территории ДНР
В Киеве заявили об эвакуации почти десяти тысяч человек с территории ДНР - РИА Новости, 22.08.2022
В Киеве заявили об эвакуации почти десяти тысяч человек с территории ДНР
Почти 10 тысяч человек вывезено с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной республики в рамках обязательной эвакуации, объявленной в начале августа,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:25
2022-08-22T18:25
в мире
родион мирошник
киев
донецкая народная республика
россия
украина
ирина верещук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804127568_0:231:3073:1960_1920x0_80_0_0_038695bb5d9063c306497b2bcf902841.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Почти 10 тысяч человек вывезено с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной республики в рамках обязательной эвакуации, объявленной в начале августа, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на вице-премьера Украины Ирину Верещук.В начале августа Верещук заявила, что Киев начал "обязательную эвакуацию" граждан с подконтрольных ему территорий ДНР. По ее словам, эвакуация будет проведена до зимы, планируется вывезти 220 тысяч человек. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник в ответ заявил, что требования Киева об "обязательной эвакуации" с подконтрольных ему районов ДНР - это попытка делегитимизации референдума на освобождаемых территориях.Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
https://ria.ru/20220811/evakuatsiya-1808898929.html
киев
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804127568_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_bd1ec1e288ac4c899d19389261b47dc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, родион мирошник, киев, донецкая народная республика, россия, украина, ирина верещук
В мире, Родион Мирошник, Киев, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Ирина Верещук
18:25 22.08.2022
 
В Киеве заявили об эвакуации почти десяти тысяч человек с территории ДНР

Правительство Украины: с начала обязательной эвакуации выехали почти десять тысяч человек

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЛюди на стихийном рынке в Мариуполе
Люди на стихийном рынке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Люди на стихийном рынке в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Почти 10 тысяч человек вывезено с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной республики в рамках обязательной эвакуации, объявленной в начале августа, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на вице-премьера Украины Ирину Верещук.
"Она (Верещук - ред.) уточнила, что по состоянию на сегодняшний день из Донецкой области после начала обязательной эвакуации выехали уже почти 10 тысяч человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".
В начале августа Верещук заявила, что Киев начал "обязательную эвакуацию" граждан с подконтрольных ему территорий ДНР. По ее словам, эвакуация будет проведена до зимы, планируется вывезти 220 тысяч человек. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник в ответ заявил, что требования Киева об "обязательной эвакуации" с подконтрольных ему районов ДНР - это попытка делегитимизации референдума на освобождаемых территориях.
Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 15:25Специальная военная операция на Украине
Эвакуация не ограничится территорией ДНР, заявила вице-премьер Украины
 
В миреРодион МирошникКиевДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаИрина Верещук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала