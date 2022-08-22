https://ria.ru/20220822/dnr-1811391929.html

В Киеве заявили об эвакуации почти десяти тысяч человек с территории ДНР

В Киеве заявили об эвакуации почти десяти тысяч человек с территории ДНР - РИА Новости, 22.08.2022

В Киеве заявили об эвакуации почти десяти тысяч человек с территории ДНР

Почти 10 тысяч человек вывезено с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной республики в рамках обязательной эвакуации, объявленной в начале августа,... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:25

2022-08-22T18:25

2022-08-22T18:25

в мире

родион мирошник

киев

донецкая народная республика

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ирина верещук

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Почти 10 тысяч человек вывезено с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной республики в рамках обязательной эвакуации, объявленной в начале августа, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на вице-премьера Украины Ирину Верещук.В начале августа Верещук заявила, что Киев начал "обязательную эвакуацию" граждан с подконтрольных ему территорий ДНР. По ее словам, эвакуация будет проведена до зимы, планируется вывезти 220 тысяч человек. Глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник в ответ заявил, что требования Киева об "обязательной эвакуации" с подконтрольных ему районов ДНР - это попытка делегитимизации референдума на освобождаемых территориях.Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.

https://ria.ru/20220811/evakuatsiya-1808898929.html

киев

донецкая народная республика

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