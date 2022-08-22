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СМИ: обвиненного в изнасиловании дипломата Южного Судана отпустили - РИА Новости, 22.08.2022
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СМИ: обвиненного в изнасиловании дипломата Южного Судана отпустили
СМИ: обвиненного в изнасиловании дипломата Южного Судана отпустили - РИА Новости, 22.08.2022
СМИ: обвиненного в изнасиловании дипломата Южного Судана отпустили
Дипломата миссии Южного Судана при ООН задержали на выходных по обвинению в изнасиловании, но затем отпустили из-за его дипломатической неприкосновенности,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T23:43
2022-08-22T23:43
в мире
южный судан
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НЬЮ-ЙОРК, 22 авг – РИА Новости. Дипломата миссии Южного Судана при ООН задержали на выходных по обвинению в изнасиловании, но затем отпустили из-за его дипломатической неприкосновенности, сообщила газета New York Post.Как отмечает издание со ссылкой на данные полиции 46-летний Чарльз Диккенс Имене Олиха, карьерный дипломат министерства иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана был арестован в воскресенье, предположительно, в связи с совершением сексуального насилия над женщиной в ее квартире.По данным газеты, дипломата задержали по подозрению в изнасиловании и доставили на допрос. Но как только следователи выяснили, что у него иммунитет, его быстро освободили без предъявления официальных обвинений. Подозреваемый якобы просто проследовал среди белого дня за жертвой в ее квартиру и надругался над ней дважды.РИА Новости пока не удалось получить комментарий полиции, а также миссии Южного Судана.
https://ria.ru/20220822/posol-1811444713.html
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в мире, южный судан
В мире, Южный Судан
23:43 22.08.2022
 
СМИ: обвиненного в изнасиловании дипломата Южного Судана отпустили

NYP: дипломата Южного Судана в ООН обвинили в изнасиловании, но отпустили из-за иммунитета

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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НЬЮ-ЙОРК, 22 авг – РИА Новости. Дипломата миссии Южного Судана при ООН задержали на выходных по обвинению в изнасиловании, но затем отпустили из-за его дипломатической неприкосновенности, сообщила газета New York Post.
"Дипломата ООН из Африки обвинили в изнасиловании на… Манхэттене в минувшие выходные, но полиция Нью-Йорка освободила его, поскольку он обладает дипломатической неприкосновенностью", - сказано в сообщении.
Как отмечает издание со ссылкой на данные полиции 46-летний Чарльз Диккенс Имене Олиха, карьерный дипломат министерства иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана был арестован в воскресенье, предположительно, в связи с совершением сексуального насилия над женщиной в ее квартире.
По данным газеты, дипломата задержали по подозрению в изнасиловании и доставили на допрос. Но как только следователи выяснили, что у него иммунитет, его быстро освободили без предъявления официальных обвинений. Подозреваемый якобы просто проследовал среди белого дня за жертвой в ее квартиру и надругался над ней дважды.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий полиции, а также миссии Южного Судана.
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