https://ria.ru/20220822/diplomat-1811446079.html

СМИ: обвиненного в изнасиловании дипломата Южного Судана отпустили

СМИ: обвиненного в изнасиловании дипломата Южного Судана отпустили - РИА Новости, 22.08.2022

СМИ: обвиненного в изнасиловании дипломата Южного Судана отпустили

Дипломата миссии Южного Судана при ООН задержали на выходных по обвинению в изнасиловании, но затем отпустили из-за его дипломатической неприкосновенности,... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T23:43

2022-08-22T23:43

2022-08-22T23:43

в мире

южный судан

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НЬЮ-ЙОРК, 22 авг – РИА Новости. Дипломата миссии Южного Судана при ООН задержали на выходных по обвинению в изнасиловании, но затем отпустили из-за его дипломатической неприкосновенности, сообщила газета New York Post.Как отмечает издание со ссылкой на данные полиции 46-летний Чарльз Диккенс Имене Олиха, карьерный дипломат министерства иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана был арестован в воскресенье, предположительно, в связи с совершением сексуального насилия над женщиной в ее квартире.По данным газеты, дипломата задержали по подозрению в изнасиловании и доставили на допрос. Но как только следователи выяснили, что у него иммунитет, его быстро освободили без предъявления официальных обвинений. Подозреваемый якобы просто проследовал среди белого дня за жертвой в ее квартиру и надругался над ней дважды.РИА Новости пока не удалось получить комментарий полиции, а также миссии Южного Судана.

https://ria.ru/20220822/posol-1811444713.html

южный судан

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, южный судан