СМИ: обвиненного в изнасиловании дипломата Южного Судана отпустили
NYP: дипломата Южного Судана в ООН обвинили в изнасиловании, но отпустили из-за иммунитета
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 22 авг – РИА Новости. Дипломата миссии Южного Судана при ООН задержали на выходных по обвинению в изнасиловании, но затем отпустили из-за его дипломатической неприкосновенности, сообщила газета New York Post.
"Дипломата ООН из Африки обвинили в изнасиловании на… Манхэттене в минувшие выходные, но полиция Нью-Йорка освободила его, поскольку он обладает дипломатической неприкосновенностью", - сказано в сообщении.
Как отмечает издание со ссылкой на данные полиции 46-летний Чарльз Диккенс Имене Олиха, карьерный дипломат министерства иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана был арестован в воскресенье, предположительно, в связи с совершением сексуального насилия над женщиной в ее квартире.
По данным газеты, дипломата задержали по подозрению в изнасиловании и доставили на допрос. Но как только следователи выяснили, что у него иммунитет, его быстро освободили без предъявления официальных обвинений. Подозреваемый якобы просто проследовал среди белого дня за жертвой в ее квартиру и надругался над ней дважды.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий полиции, а также миссии Южного Судана.