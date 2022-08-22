https://ria.ru/20220822/defolt-1811316615.html

"Дефолт неизбежен". Что происходит с американской экономикой

"Дефолт неизбежен". Что происходит с американской экономикой - РИА Новости, 22.08.2022

"Дефолт неизбежен". Что происходит с американской экономикой

США в обозримом будущем могут объявить дефолт, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, для этого есть все основания... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:05

2022-08-22T17:05

2022-08-22T17:43

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Ирина Красикова. США в обозримом будущем могут объявить дефолт, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, для этого есть все основания. Госдолг перевалил за 30 триллионов долларов. Инфляция — на максимуме за 40 лет. Что ждет американскую экономику в ближайшие годы — в материале РИА Новости.В долгах как в шелкахГосдолг США — задолженность федерального правительства перед кредиторами. Деньги занимают у пенсионных и страховых фондов, частных лиц, корпораций, других стран.За счет этого Вашингтон покрывает дефицит бюджета. Средства идут на здравоохранение, инфраструктуру, оборону и прочее.О запредельном уровне госдолга Соединенных Штатов говорят не первый год. Обязательства страны растут как на дрожжах: превышают 30 триллионов долларов, напомнил Патрушев."В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены", — подчеркнул он в ходе прошедших по видеосвязи консультаций высоких представителей России и государств — членов АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).По его словам, денежная эмиссия, которую запустили США и ЕС, привела к резкому скачку цен на продовольствие и энергоносители. За время пандемии Запад напечатал рекордный объем средств за 40 лет. США — почти шесть триллионов долларов, Европа — около трех триллионов евро.Именно Вашингтон виноват в том, "в какой поистине беспрецедентный кризис сегодня погружается Европа", считает Николай Патрушев. Плюс повлияли санкции, "которые американцы навязали своим партнерам в ущерб им самим".Деструктивная политика США наносит не менее серьезный удар и по странам АСЕАН. Они теперь, например, вынуждены закупать пшеницу в разы дороже.К слову, совокупный госдолг США и Японии приближается к половине мирового ВВП — сказался неконтролируемый рост заимствований ведущих мировых экономик."Если кто-то берет все новые займы, пытаясь решить проблему уже имеющихся, то это либо неадекватный человек, либо мошенник, у которого изначально не было намерения отдавать долги", — заявил в конце июня заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов.США с 2008-го занимали все больше и больше. При Бараке Обаме обязательства увеличились на девять триллионов долларов. При Дональде Трампе — еще на семь. В 2018-м они составили 78 процентов ВВП. Уже тогда Всемирный банк назвал этот уровень крайне опасным. В пандемию долг начал расти еще стремительнее и в 2021-м пробил отметку в 100 процентов от ВВП.Без доллара никуда"Наращивание госдолга — основа американской экономики, которая существует за счет производства главного товара Штатов — долларов. Однако сейчас ситуация усугубляется высокой инфляцией, замедлением потребления, увеличением ставки ФРС и стоимости кредитования. Поэтому в Белом доме в очередной раз скоро встанет вопрос: увеличивать потолок госдолга или объявить дефолт по внешним обязательствам. Как показывает практика, из года в год американские власти выбирают первый вариант", — поясняет Федор Сидоров, основатель "Школы Практического Инвестирования".Тем не менее риски дефолта действительно возросли, подчеркивают аналитики. Власти США по-прежнему работают по модели, заложенной в 1990-е и нулевые. Расходы существенно превышают доходы бюджета, а финансируется он за счет получения новых средств взаймы."Однако в последние годы появились новые сильные экономики — Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция, Иран, — которые стремятся перейти на взаимный расчет в национальных валютах. Это позволит сократить зависимость от американского доллара и не держать его на счетах в центральных банках. Если сократится спрос на доллары и мало кто будет готов покупать гособлигации США, то Вашингтону придется кардинально менять экономическую модель. Но на это уйдут десятилетия", — отмечает Роман Эткинд, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир".К тому же на примере России стало понятно, что Вашингтон и ЕС могут в любой момент заморозить деньги другой страны. По данным Минфина США, заблокированными оказались средства российского ЦБ примерно на 300 миллиардов долларов, а также другие активы — еще на 30."И это несмотря на то, что Россия поставляет энергоресурсы, необходимые для промышленности и отопления, а также зерно, удобрения. Скорее всего, по этой причине Китай начал продавать государственные долговые бумаги Штатов. К тому же риск конфликта на Тайване может привести к серьезным последствиям и для экономики КНР", — продолжает Эткинд.Между тем крупнейшая за десятки лет эмиссия уже дает о себе знать. Текущие экономические проблемы в итоге выльются в рецессию в США. Она наступит в текущем году с вероятностью 45 процентов, предупреждают эксперты Reuters.Впрочем, накопленный потенциал позволит США еще какое-то время сохранять мировое экономическое лидерство. Немногие страны способны в одночасье отказаться от доллара. По объему использования в международной торговле американская валюта занимает первое место — 41,19 процента. На второй строчке расположился евро — 35,49. За ним следует фунт стерлингов (6,45) и японская иена (2,82). Китайский юань замыкает пятерку с 2,2 процента от общего объема операций.

https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

барак обама, евросоюз, федеральная резервная система сша, всемирный банк, сша