https://ria.ru/20220822/chukotka-1811431107.html

В Минцифры назвали сроки подключения Чукотки к оптоволоконной линии

В Минцифры назвали сроки подключения Чукотки к оптоволоконной линии - РИА Новости, 22.08.2022

В Минцифры назвали сроки подключения Чукотки к оптоволоконной линии

Минцифры РФ предусматривает конец будущего года как крайний срок подключения Чукотского автономного округа к оптоволоконной линии с пропускной способностью в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T20:53

2022-08-22T20:53

2022-08-22T20:54

экономика

технологии

дмитрий чернышенко

чукотка

россия

чукотский автономный округ

ростелеком

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Минцифры РФ предусматривает конец будущего года как крайний срок подключения Чукотского автономного округа к оптоволоконной линии с пропускной способностью в 100 Гбит/с, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовых актов.В пятницу замглавы Минцифры Дмитрий Ким на форуме "Цифровая эволюция" заявил, что Чукотку подключат к волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) уже в первом полугодии будущего года.Строительство ВОЛС между Камчаткой и Чукоткой ведет "Ростелеком", стоимость госконтракта - 6,9 миллиарда рублей, часть ВОЛС (2,2 тысячи километров) проходит под водой. Это самый крупный региональный проект национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".Региональное правительство в конце июля сообщало, что специалисты завершили прокладку ВОЛС Камчатка – Чукотка. Строительство распределительной оптической сети на территории округа "Ростелеком" начал еще в конце прошлого года. Новые распределительные сети доступа будут построены по технологии GPON ("оптика в квартиру"), пропускная способность будущей линии – 100 Гбит/с.В конце июля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что операторы связи могут получать льготные кредиты на подключение к высокоскоростному интернету многоквартирных домов в городах с населением более 100 тысяч человек, оборудование при этом должно быть российским, а разместить его можно бесплатно.

https://ria.ru/20220818/it-kompanii-1810441138.html

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россия

чукотский автономный округ

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Евгения Нефедова

экономика, технологии, дмитрий чернышенко, чукотка, россия, чукотский автономный округ, ростелеком