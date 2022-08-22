20:53 22.08.2022 (обновлено: 20:54 22.08.2022)
В Минцифры назвали сроки подключения Чукотки к оптоволоконной линии
В Минцифры планируют подключить Чукотку к оптоволоконной линии к концу 2023 года
Вид города Анадырь. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Минцифры РФ предусматривает конец будущего года как крайний срок подключения Чукотского автономного округа к оптоволоконной линии с пропускной способностью в 100 Гбит/с, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовых актов.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в правила предоставления субсидии на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией мероприятия по присоединению Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации… Результатом предоставления субсидии является достижение до 31 декабря 2023 года пропускной способности волоконно-оптической линии передачи – 100 Гбит/с", - говорится в проекте постановления правительства.
В пятницу замглавы Минцифры Дмитрий Ким на форуме "Цифровая эволюция" заявил, что Чукотку подключат к волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) уже в первом полугодии будущего года.
Строительство ВОЛС между Камчаткой и Чукоткой ведет "Ростелеком", стоимость госконтракта - 6,9 миллиарда рублей, часть ВОЛС (2,2 тысячи километров) проходит под водой. Это самый крупный региональный проект национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
Региональное правительство в конце июля сообщало, что специалисты завершили прокладку ВОЛС Камчатка – Чукотка. Строительство распределительной оптической сети на территории округа "Ростелеком" начал еще в конце прошлого года. Новые распределительные сети доступа будут построены по технологии GPON ("оптика в квартиру"), пропускная способность будущей линии – 100 Гбит/с.
В конце июля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что операторы связи могут получать льготные кредиты на подключение к высокоскоростному интернету многоквартирных домов в городах с населением более 100 тысяч человек, оборудование при этом должно быть российским, а разместить его можно бесплатно.