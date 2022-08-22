https://ria.ru/20220822/chekhiya-1811180389.html

Премьер Чехии заявил, что Прага продолжит оказывать военную помощь Киеву

Премьер Чехии заявил, что Прага продолжит оказывать военную помощь Киеву - РИА Новости, 22.08.2022

Премьер Чехии заявил, что Прага продолжит оказывать военную помощь Киеву

Правительство Чехии намерено и далее активно оказывать всестороннюю военную и гуманитарную помощь Украине, заявил премьер Петр Фиала. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T00:56

2022-08-22T00:56

2022-08-22T00:56

в мире

чехия

украина

евросоюз

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ПРАГА, 21 авг – РИА Новости. Правительство Чехии намерено и далее активно оказывать всестороннюю военную и гуманитарную помощь Украине, заявил премьер Петр Фиала.Выступая на мероприятии, посвященном годовщине ввода советских войск в Чехословакию, Фиала отметил, что чешский народ "прекрасно понимает те чувства, которые сейчас переживают граждане Украины". "В 1968 году танки "дружественных" стран прервали процесс демократических реформ в нашей стране. Поэтому мы сразу после 24 февраля приступили к оказанию всесторонней помощи украинскому народу, направляя ему столь необходимые сейчас медикаменты и медоборудование, средства транспорта, а также военную технику", - сказал Фиала.По словам премьера, кабмин республики хочет использовать свою нынешнюю позицию страны-председателя ЕС для того, чтобы постоянно напоминать другим странам о необходимости помощи Украине, как рассчитанной на долговременный период, так и сиюминутной."Мы ведем переговоры с Киевом о послевоенном обновлении городов и сел этой страны. Хотим вместе с партнерами по ЕС помочь украинцам в ремонте школ и других детских учреждений, больниц, гражданских объектов, всего того, что необходимо людям на Украине для нормальной жизни. Продолжим поддерживать Киев дипломатическим путем. И, конечно, продолжим поставки военной техники", - сказал Фиала.Премьер также напомнил о том, что Чехия приняла у себя наибольшее из всех стран, в пересчете на число собственных граждан, количество беженцев с Украины. По словам Фиалы, визы для годичного пребывания в Чехии получили уже 415,7 тысячи украинских беженцев, что дает им право на медицинское и социальное страхование, получение работы и образования. Работу в республике получили уже 105 тысяч украинских беженцев.

https://ria.ru/20220821/oruzhie-1811144254.html

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, чехия, украина, евросоюз