Премьер Чехии заявил, что Прага продолжит оказывать военную помощь Киеву
Премьер Чехии Фиала заявил, что Прага продолжит оказывать военную помощь Киеву
Прага. Архивное фото
ПРАГА, 21 авг – РИА Новости. Правительство Чехии намерено и далее активно оказывать всестороннюю военную и гуманитарную помощь Украине, заявил премьер Петр Фиала.
Выступая на мероприятии, посвященном годовщине ввода советских войск в Чехословакию, Фиала отметил, что чешский народ "прекрасно понимает те чувства, которые сейчас переживают граждане Украины". "В 1968 году танки "дружественных" стран прервали процесс демократических реформ в нашей стране. Поэтому мы сразу после 24 февраля приступили к оказанию всесторонней помощи украинскому народу, направляя ему столь необходимые сейчас медикаменты и медоборудование, средства транспорта, а также военную технику", - сказал Фиала.
"Мы ведем переговоры с Киевом о послевоенном обновлении городов и сел этой страны. Хотим вместе с партнерами по ЕС помочь украинцам в ремонте школ и других детских учреждений, больниц, гражданских объектов, всего того, что необходимо людям на Украине для нормальной жизни. Продолжим поддерживать Киев дипломатическим путем. И, конечно, продолжим поставки военной техники", - сказал Фиала.
Премьер также напомнил о том, что Чехия приняла у себя наибольшее из всех стран, в пересчете на число собственных граждан, количество беженцев с Украины. По словам Фиалы, визы для годичного пребывания в Чехии получили уже 415,7 тысячи украинских беженцев, что дает им право на медицинское и социальное страхование, получение работы и образования. Работу в республике получили уже 105 тысяч украинских беженцев.