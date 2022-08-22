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Премьер Чехии заявил, что Прага продолжит оказывать военную помощь Киеву - РИА Новости, 22.08.2022
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Премьер Чехии заявил, что Прага продолжит оказывать военную помощь Киеву
Премьер Чехии заявил, что Прага продолжит оказывать военную помощь Киеву - РИА Новости, 22.08.2022
Премьер Чехии заявил, что Прага продолжит оказывать военную помощь Киеву
Правительство Чехии намерено и далее активно оказывать всестороннюю военную и гуманитарную помощь Украине, заявил премьер Петр Фиала. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T00:56
2022-08-22T00:56
в мире
чехия
украина
евросоюз
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ПРАГА, 21 авг – РИА Новости. Правительство Чехии намерено и далее активно оказывать всестороннюю военную и гуманитарную помощь Украине, заявил премьер Петр Фиала.Выступая на мероприятии, посвященном годовщине ввода советских войск в Чехословакию, Фиала отметил, что чешский народ "прекрасно понимает те чувства, которые сейчас переживают граждане Украины". "В 1968 году танки "дружественных" стран прервали процесс демократических реформ в нашей стране. Поэтому мы сразу после 24 февраля приступили к оказанию всесторонней помощи украинскому народу, направляя ему столь необходимые сейчас медикаменты и медоборудование, средства транспорта, а также военную технику", - сказал Фиала.По словам премьера, кабмин республики хочет использовать свою нынешнюю позицию страны-председателя ЕС для того, чтобы постоянно напоминать другим странам о необходимости помощи Украине, как рассчитанной на долговременный период, так и сиюминутной."Мы ведем переговоры с Киевом о послевоенном обновлении городов и сел этой страны. Хотим вместе с партнерами по ЕС помочь украинцам в ремонте школ и других детских учреждений, больниц, гражданских объектов, всего того, что необходимо людям на Украине для нормальной жизни. Продолжим поддерживать Киев дипломатическим путем. И, конечно, продолжим поставки военной техники", - сказал Фиала.Премьер также напомнил о том, что Чехия приняла у себя наибольшее из всех стран, в пересчете на число собственных граждан, количество беженцев с Украины. По словам Фиалы, визы для годичного пребывания в Чехии получили уже 415,7 тысячи украинских беженцев, что дает им право на медицинское и социальное страхование, получение работы и образования. Работу в республике получили уже 105 тысяч украинских беженцев.
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в мире, чехия, украина, евросоюз
В мире, Чехия, Украина, Евросоюз
00:56 22.08.2022
 
Премьер Чехии заявил, что Прага продолжит оказывать военную помощь Киеву

Премьер Чехии Фиала заявил, что Прага продолжит оказывать военную помощь Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 21 авг – РИА Новости. Правительство Чехии намерено и далее активно оказывать всестороннюю военную и гуманитарную помощь Украине, заявил премьер Петр Фиала.
Выступая на мероприятии, посвященном годовщине ввода советских войск в Чехословакию, Фиала отметил, что чешский народ "прекрасно понимает те чувства, которые сейчас переживают граждане Украины". "В 1968 году танки "дружественных" стран прервали процесс демократических реформ в нашей стране. Поэтому мы сразу после 24 февраля приступили к оказанию всесторонней помощи украинскому народу, направляя ему столь необходимые сейчас медикаменты и медоборудование, средства транспорта, а также военную технику", - сказал Фиала.
По словам премьера, кабмин республики хочет использовать свою нынешнюю позицию страны-председателя ЕС для того, чтобы постоянно напоминать другим странам о необходимости помощи Украине, как рассчитанной на долговременный период, так и сиюминутной.
"Мы ведем переговоры с Киевом о послевоенном обновлении городов и сел этой страны. Хотим вместе с партнерами по ЕС помочь украинцам в ремонте школ и других детских учреждений, больниц, гражданских объектов, всего того, что необходимо людям на Украине для нормальной жизни. Продолжим поддерживать Киев дипломатическим путем. И, конечно, продолжим поставки военной техники", - сказал Фиала.
Премьер также напомнил о том, что Чехия приняла у себя наибольшее из всех стран, в пересчете на число собственных граждан, количество беженцев с Украины. По словам Фиалы, визы для годичного пребывания в Чехии получили уже 415,7 тысячи украинских беженцев, что дает им право на медицинское и социальное страхование, получение работы и образования. Работу в республике получили уже 105 тысяч украинских беженцев.
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