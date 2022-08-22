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В Минэнерго Болгарии признали необходимость переговоров с "Газпромом" - РИА Новости, 22.08.2022
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В Минэнерго Болгарии признали необходимость переговоров с "Газпромом"
В Минэнерго Болгарии признали необходимость переговоров с "Газпромом" - РИА Новости, 22.08.2022
В Минэнерго Болгарии признали необходимость переговоров с "Газпромом"
Глава болгарского минэнерго Росен Христов заявил о неизбежности переговоров с "Газпромом" для возобновления поставок газа, сообщает издание "Дневник". РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:22
2022-08-22T15:26
экономика
цены на нефть
кирил петков
румен радев
болгария
россия
москва
газпром
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава болгарского минэнерго Росен Христов заявил о неизбежности переговоров с "Газпромом" для возобновления поставок газа, сообщает издание "Дневник".По словам Христова, болгарские предприниматели не могут позволить платить более 250 левов (130 долларов) за мегаватт-час, что делает переговоры с "Газпромом" неизбежными. Он посетовал на политику предыдущего правительства Кирила Петкова, выславшего 30 российских дипломатов РФ и предельно затруднившего контакты с Москвой.Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме.Ранее министр энергетики Христов уже заявлял, что кабмин рассматривает возможность возобновления поставок газа от "Газпрома".В результате правительственного кризиса кабинет министров во главе с Кирилом Петковым ушел в отставку в конце июня. Попытки сформировать новое правительство завершились неудачей, президент страны Румен Радев объявил досрочные парламентские выборы и назначил служебное правительство, которое приступило к работе 2 августа. В начале августа председатель совета директоров болгарского "Булгаргаза" Иван Топчийски отмечал, что компания продолжает переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок российского газа в Болгарию. Издание Mediapool в свою очередь сообщало, что "многие ждут" возобновления переговоров с "Газпромом" со стороны "служебного" правительства Болгарии.
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экономика, цены на нефть, кирил петков, румен радев, болгария, россия, москва, газпром
Экономика, Цены на нефть, Кирил Петков, Румен Радев, Болгария, Россия, Москва, Газпром
15:22 22.08.2022 (обновлено: 15:26 22.08.2022)
 
В Минэнерго Болгарии признали необходимость переговоров с "Газпромом"

Глава Минэнерго Болгарии Христов признал неизбежность диалога с "Газпромом"

© РИА Новости / Юрьев Александр / Перейти в фотобанкВид столицы Болгарии Софии
Вид столицы Болгарии Софии - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Юрьев Александр
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава болгарского минэнерго Росен Христов заявил о неизбежности переговоров с "Газпромом" для возобновления поставок газа, сообщает издание "Дневник".
По словам Христова, болгарские предприниматели не могут позволить платить более 250 левов (130 долларов) за мегаватт-час, что делает переговоры с "Газпромом" неизбежными. Он посетовал на политику предыдущего правительства Кирила Петкова, выславшего 30 российских дипломатов РФ и предельно затруднившего контакты с Москвой.
"Ситуация с "Газпромом" не видится в розовом свете. Но, очевидно, что нам придется обратиться к ним, не ожидая легких и быстрых переговоров или определенного результата при всем нашем опыте и при всех экспертах", - сказал министр технического правительства.
Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме.
Ранее министр энергетики Христов уже заявлял, что кабмин рассматривает возможность возобновления поставок газа от "Газпрома".
В результате правительственного кризиса кабинет министров во главе с Кирилом Петковым ушел в отставку в конце июня. Попытки сформировать новое правительство завершились неудачей, президент страны Румен Радев объявил досрочные парламентские выборы и назначил служебное правительство, которое приступило к работе 2 августа. В начале августа председатель совета директоров болгарского "Булгаргаза" Иван Топчийски отмечал, что компания продолжает переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок российского газа в Болгарию. Издание Mediapool в свою очередь сообщало, что "многие ждут" возобновления переговоров с "Газпромом" со стороны "служебного" правительства Болгарии.
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ЭкономикаЦены на нефтьКирил ПетковРумен РадевБолгарияРоссияМоскваГазпром
 
 
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