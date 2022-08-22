https://ria.ru/20220822/bolgariya-1811327873.html

В Минэнерго Болгарии признали необходимость переговоров с "Газпромом"

В Минэнерго Болгарии признали необходимость переговоров с "Газпромом" - РИА Новости, 22.08.2022

В Минэнерго Болгарии признали необходимость переговоров с "Газпромом"

Глава болгарского минэнерго Росен Христов заявил о неизбежности переговоров с "Газпромом" для возобновления поставок газа, сообщает издание "Дневник". РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:22

2022-08-22T15:22

2022-08-22T15:26

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава болгарского минэнерго Росен Христов заявил о неизбежности переговоров с "Газпромом" для возобновления поставок газа, сообщает издание "Дневник".По словам Христова, болгарские предприниматели не могут позволить платить более 250 левов (130 долларов) за мегаватт-час, что делает переговоры с "Газпромом" неизбежными. Он посетовал на политику предыдущего правительства Кирила Петкова, выславшего 30 российских дипломатов РФ и предельно затруднившего контакты с Москвой.Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме.Ранее министр энергетики Христов уже заявлял, что кабмин рассматривает возможность возобновления поставок газа от "Газпрома".В результате правительственного кризиса кабинет министров во главе с Кирилом Петковым ушел в отставку в конце июня. Попытки сформировать новое правительство завершились неудачей, президент страны Румен Радев объявил досрочные парламентские выборы и назначил служебное правительство, которое приступило к работе 2 августа. В начале августа председатель совета директоров болгарского "Булгаргаза" Иван Топчийски отмечал, что компания продолжает переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок российского газа в Болгарию. Издание Mediapool в свою очередь сообщало, что "многие ждут" возобновления переговоров с "Газпромом" со стороны "служебного" правительства Болгарии.

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Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, кирил петков, румен радев, болгария, россия, москва, газпром