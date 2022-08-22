Рейтинг@Mail.ru
Приморский город стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/blagoustroystvo-1811507434.html
Приморский город стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства
Приморский город стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства - РИА Новости, 23.08.2022
Приморский город стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства
Проект реконструкции городского парка культуры и отдыха имени Андрея Борисова в Спасске-Дальнем стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-22T11:55
2022-08-23T11:56
приморский край
большой камень
спасск-дальний
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811506167_0:266:2560:1706_1920x0_80_0_0_49f6b28902a4f9400f7fe428fea7ad2f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Проект реконструкции городского парка культуры и отдыха имени Андрея Борисова в Спасске-Дальнем стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, на реализацию проекта благоустройства парка Спасск-Дальний получит 85 миллионов рублей из федерального бюджета. К работам приступят в следующем году, завершить их планируется уже осенью."Участие в конкурсе – еще одна возможность сделать наши города и села более комфортными, красивыми, удобными для жизни. Это большая работа архитекторов – мы видим отличный пример Народного парка в Большом Камне – администрации муниципалитета, и конечно, же, самих жителей, ведь проект разрабатывался и принимался с учетом их пожеланий и мнений", – подчеркнула Пархоменко.Парк имени Андрея Борисова занимает площадь в 5,2 гектара в самом центре города. Через него проходит река Кулешовка, которая разделяет территорию на две зоны: городскую – с активными площадками и развитыми пешеходными связями и заречную – с открытыми зелеными пространствами. В следующем году благоустройство этой территории станет возможным."Основная идея проекта развития парка – возрождение классического городского сада в современной интерпретации. Проект предусматривает, в частности, дополнительное озеленение, размещение детской площадки, оформление событийного пространства для проведения мероприятий и зоны тихого отдыха в тени деревьев", – уточнили авторы проекта – концептуальное бюро "Море".Основным элементом детской площадки станет дирижабль, а саму территорию оборудуют элементами для балансирования, комплексом с горкой и лазами.Одной из "фишек" концепции станет пешеходный мост, который соединит городскую часть парка с лесной. Не забыли архитекторы и о любителях спорта, в том числе, экстремальных видов. В парке построят площадку с памптреком, установят турники и брусья, возведут бетонную стену для занятий паркуром и скалолазанием.Спасск-Дальний стал вторым приморским городом, победившем в этом конкурсе – в прошлом году федеральный грант на благоустройство Народного парка получил Большой Камень.
https://ria.ru/20220819/turisty-1810651627.html
https://realty.ria.ru/20220817/shkola-1810228521.html
приморский край
большой камень
спасск-дальний
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811506167_207:0:2482:1706_1920x0_80_0_0_12baa7e8157f62dbda3afddee8a652b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, большой камень, спасск-дальний, общество
Приморский край, Большой Камень, Спасск-Дальний, Общество
11:55 22.08.2022 (обновлено: 11:56 23.08.2022)
 

Приморский город стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства

© КБ "Море"Проект реконструкции городского парка культуры и отдыха имени Андрея Борисова в Спасске-Дальнем
Проект реконструкции городского парка культуры и отдыха имени Андрея Борисова в Спасске-Дальнем
© КБ "Море"
Проект реконструкции городского парка культуры и отдыха имени Андрея Борисова в Спасске-Дальнем
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Проект реконструкции городского парка культуры и отдыха имени Андрея Борисова в Спасске-Дальнем стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, на реализацию проекта благоустройства парка Спасск-Дальний получит 85 миллионов рублей из федерального бюджета. К работам приступят в следующем году, завершить их планируется уже осенью.
Приморский край - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 09:40Туризм
Приморье в этом году ожидает более 3,5 миллиона туристов
"Участие в конкурсе – еще одна возможность сделать наши города и села более комфортными, красивыми, удобными для жизни. Это большая работа архитекторов – мы видим отличный пример Народного парка в Большом Камне – администрации муниципалитета, и конечно, же, самих жителей, ведь проект разрабатывался и принимался с учетом их пожеланий и мнений", – подчеркнула Пархоменко.
Парк имени Андрея Борисова занимает площадь в 5,2 гектара в самом центре города. Через него проходит река Кулешовка, которая разделяет территорию на две зоны: городскую – с активными площадками и развитыми пешеходными связями и заречную – с открытыми зелеными пространствами. В следующем году благоустройство этой территории станет возможным.
"Основная идея проекта развития парка – возрождение классического городского сада в современной интерпретации. Проект предусматривает, в частности, дополнительное озеленение, размещение детской площадки, оформление событийного пространства для проведения мероприятий и зоны тихого отдыха в тени деревьев", – уточнили авторы проекта – концептуальное бюро "Море".
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 15:20
В Большом Камне в Приморье построили школу на 600 мест
Основным элементом детской площадки станет дирижабль, а саму территорию оборудуют элементами для балансирования, комплексом с горкой и лазами.
Одной из "фишек" концепции станет пешеходный мост, который соединит городскую часть парка с лесной. Не забыли архитекторы и о любителях спорта, в том числе, экстремальных видов. В парке построят площадку с памптреком, установят турники и брусья, возведут бетонную стену для занятий паркуром и скалолазанием.
Спасск-Дальний стал вторым приморским городом, победившем в этом конкурсе – в прошлом году федеральный грант на благоустройство Народного парка получил Большой Камень.
 
Приморский крайБольшой КаменьСпасск-ДальнийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала