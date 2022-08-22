https://ria.ru/20220822/blagoustroystvo-1811507434.html
Приморский город стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства
Приморский город стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства - РИА Новости, 23.08.2022
Приморский город стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства
Проект реконструкции городского парка культуры и отдыха имени Андрея Борисова в Спасске-Дальнем стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-22T11:55
2022-08-22T11:55
2022-08-23T11:56
приморский край
большой камень
спасск-дальний
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Проект реконструкции городского парка культуры и отдыха имени Андрея Борисова в Спасске-Дальнем стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, на реализацию проекта благоустройства парка Спасск-Дальний получит 85 миллионов рублей из федерального бюджета. К работам приступят в следующем году, завершить их планируется уже осенью."Участие в конкурсе – еще одна возможность сделать наши города и села более комфортными, красивыми, удобными для жизни. Это большая работа архитекторов – мы видим отличный пример Народного парка в Большом Камне – администрации муниципалитета, и конечно, же, самих жителей, ведь проект разрабатывался и принимался с учетом их пожеланий и мнений", – подчеркнула Пархоменко.Парк имени Андрея Борисова занимает площадь в 5,2 гектара в самом центре города. Через него проходит река Кулешовка, которая разделяет территорию на две зоны: городскую – с активными площадками и развитыми пешеходными связями и заречную – с открытыми зелеными пространствами. В следующем году благоустройство этой территории станет возможным."Основная идея проекта развития парка – возрождение классического городского сада в современной интерпретации. Проект предусматривает, в частности, дополнительное озеленение, размещение детской площадки, оформление событийного пространства для проведения мероприятий и зоны тихого отдыха в тени деревьев", – уточнили авторы проекта – концептуальное бюро "Море".Основным элементом детской площадки станет дирижабль, а саму территорию оборудуют элементами для балансирования, комплексом с горкой и лазами.Одной из "фишек" концепции станет пешеходный мост, который соединит городскую часть парка с лесной. Не забыли архитекторы и о любителях спорта, в том числе, экстремальных видов. В парке построят площадку с памптреком, установят турники и брусья, возведут бетонную стену для занятий паркуром и скалолазанием.Спасск-Дальний стал вторым приморским городом, победившем в этом конкурсе – в прошлом году федеральный грант на благоустройство Народного парка получил Большой Камень.
https://ria.ru/20220819/turisty-1810651627.html
https://realty.ria.ru/20220817/shkola-1810228521.html
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РИА Новости
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приморский край, большой камень, спасск-дальний, общество
Приморский край, Большой Камень, Спасск-Дальний, Общество
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Проект реконструкции городского парка культуры и отдыха имени Андрея Борисова в Спасске-Дальнем стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, на реализацию проекта благоустройства парка Спасск-Дальний
получит 85 миллионов рублей из федерального бюджета. К работам приступят в следующем году, завершить их планируется уже осенью.
"Участие в конкурсе – еще одна возможность сделать наши города и села более комфортными, красивыми, удобными для жизни. Это большая работа архитекторов – мы видим отличный пример Народного парка в Большом Камне
– администрации муниципалитета, и конечно, же, самих жителей, ведь проект разрабатывался и принимался с учетом их пожеланий и мнений", – подчеркнула Пархоменко.
Парк имени Андрея Борисова занимает площадь в 5,2 гектара в самом центре города. Через него проходит река Кулешовка, которая разделяет территорию на две зоны: городскую – с активными площадками и развитыми пешеходными связями и заречную – с открытыми зелеными пространствами. В следующем году благоустройство этой территории станет возможным.
"Основная идея проекта развития парка – возрождение классического городского сада в современной интерпретации. Проект предусматривает, в частности, дополнительное озеленение, размещение детской площадки, оформление событийного пространства для проведения мероприятий и зоны тихого отдыха в тени деревьев", – уточнили авторы проекта – концептуальное бюро "Море".
Основным элементом детской площадки станет дирижабль, а саму территорию оборудуют элементами для балансирования, комплексом с горкой и лазами.
Одной из "фишек" концепции станет пешеходный мост, который соединит городскую часть парка с лесной. Не забыли архитекторы и о любителях спорта, в том числе, экстремальных видов. В парке построят площадку с памптреком, установят турники и брусья, возведут бетонную стену для занятий паркуром и скалолазанием.
Спасск-Дальний стал вторым приморским городом, победившем в этом конкурсе – в прошлом году федеральный грант на благоустройство Народного парка получил Большой Камень.