https://ria.ru/20220822/blagoustroystvo-1811507434.html

Приморский город стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства

Приморский город стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства - РИА Новости, 23.08.2022

Приморский город стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства

Проект реконструкции городского парка культуры и отдыха имени Андрея Борисова в Спасске-Дальнем стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-22T11:55

2022-08-22T11:55

2022-08-23T11:56

приморский край

большой камень

спасск-дальний

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811506167_0:266:2560:1706_1920x0_80_0_0_49f6b28902a4f9400f7fe428fea7ad2f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Проект реконструкции городского парка культуры и отдыха имени Андрея Борисова в Спасске-Дальнем стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, на реализацию проекта благоустройства парка Спасск-Дальний получит 85 миллионов рублей из федерального бюджета. К работам приступят в следующем году, завершить их планируется уже осенью."Участие в конкурсе – еще одна возможность сделать наши города и села более комфортными, красивыми, удобными для жизни. Это большая работа архитекторов – мы видим отличный пример Народного парка в Большом Камне – администрации муниципалитета, и конечно, же, самих жителей, ведь проект разрабатывался и принимался с учетом их пожеланий и мнений", – подчеркнула Пархоменко.Парк имени Андрея Борисова занимает площадь в 5,2 гектара в самом центре города. Через него проходит река Кулешовка, которая разделяет территорию на две зоны: городскую – с активными площадками и развитыми пешеходными связями и заречную – с открытыми зелеными пространствами. В следующем году благоустройство этой территории станет возможным."Основная идея проекта развития парка – возрождение классического городского сада в современной интерпретации. Проект предусматривает, в частности, дополнительное озеленение, размещение детской площадки, оформление событийного пространства для проведения мероприятий и зоны тихого отдыха в тени деревьев", – уточнили авторы проекта – концептуальное бюро "Море".Основным элементом детской площадки станет дирижабль, а саму территорию оборудуют элементами для балансирования, комплексом с горкой и лазами.Одной из "фишек" концепции станет пешеходный мост, который соединит городскую часть парка с лесной. Не забыли архитекторы и о любителях спорта, в том числе, экстремальных видов. В парке построят площадку с памптреком, установят турники и брусья, возведут бетонную стену для занятий паркуром и скалолазанием.Спасск-Дальний стал вторым приморским городом, победившем в этом конкурсе – в прошлом году федеральный грант на благоустройство Народного парка получил Большой Камень.

https://ria.ru/20220819/turisty-1810651627.html

https://realty.ria.ru/20220817/shkola-1810228521.html

приморский край

большой камень

спасск-дальний

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

приморский край, большой камень, спасск-дальний, общество