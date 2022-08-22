https://ria.ru/20220822/baza-1811397317.html

Эксперт назвал ЕС стороной конфликта из-за создания тренировочной базы ВСУ

Эксперт назвал ЕС стороной конфликта из-за создания тренировочной базы ВСУ - РИА Новости, 22.08.2022

Эксперт назвал ЕС стороной конфликта из-за создания тренировочной базы ВСУ

Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о подготовке украинских военных на территории одной из соседних европейских стран говорит о косвенном... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:40

2022-08-22T18:40

2022-08-22T19:04

специальная военная операция на украине

дмитрий кулеба

сергей лавров

украина

россия

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оон

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о подготовке украинских военных на территории одной из соседних европейских стран говорит о косвенном участии Брюсселя в военных действиях на Украине и повышает конфронтацию между Россией и ЕС, все это - сомнительная авантюра с далеко идущими последствиями, заявил в понедельник РИА Новости заведующий кафедрой общей политологией ВШЭ Леонид Поляков.Ранее Боррель заявил, что европейская тренировочная миссия по подготовке украинских военных разместится на территории одной из соседних с Украиной стран Евросоюза. Он также напомнил, что отдельные европейские страны уже осуществляют подготовку украинских военных, в частности, для эксплуатации, поставляемой украинским вооруженным силам техники."Это довольно тревожный сигнал… Руководители Евросоюза решили, что они не должны отставать и тоже включились в эту сомнительную авантюру, потому что, действительно, в этом случае Евросоюз уже можно рассматривать в качестве одной из сторон конфликта", - сказал эксперт, комментируя заявление Жозепа Борреля."Это значит, что повышаются риски военной конфронтации между Россией и странами, входящими в Евросоюз, потому что многие из них являются членами НАТО, и военная тренировка украинских военнослужащих означает ничто иное как косвенное участие в военных действиях", - добавил он.Помимо этого, Поляков предупредил, что вовлечение Евросоюза в конфликт на Украине может грозить третьей мировой войной.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 21 февраля этого года заявил, что ЕС развернет на Украине консультативную тренировочную военную миссию, параметры и время развертывания еще будут уточняться.Решение о направлении миссии было принято в январе этого года на заседании глав минобороны стран Евросоюза.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220815/pomosch-1809731216.html

украина

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дмитрий кулеба, сергей лавров, украина, россия, евросоюз, нато, оон