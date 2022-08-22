Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье полицейские задержали обвиняемого в нападении на врачей - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/balashikha-1811361518.html
В Подмосковье полицейские задержали обвиняемого в нападении на врачей
В Подмосковье полицейские задержали обвиняемого в нападении на врачей - РИА Новости, 22.08.2022
В Подмосковье полицейские задержали обвиняемого в нападении на врачей
Подмосковные полицейские задержали второго участника нападения на врачей в подмосковной Балашихе, сообщает Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:58
2022-08-22T16:58
происшествия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
балашиха
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали второго участника нападения на врачей в подмосковной Балашихе, сообщает Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.Ранее СК сообщал, что 16 августа несколько человек ворвались в хирургическое отделение больницы в Балашихе, где жестоко избили заведующего отделением и двух врачей, угрожая им убийством, после чего скрылись. Позже один из нападавших был задержан, второго ищут.По ходатайству следователя МУ МВД России "Балашихинское" суд 19 августа избрал меру пресечения второму 48-летнему участнику нападения и установил срок ареста по 17 октября."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Балашихинское" в Армавире Краснодарского края задержан 35-летний житель Реутова, подозреваемый в совершении хулиганских действий в отношении медицинских работников в Балашихе. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако он нарушил меру пресечения и покинул территорию Московской области", – приводятся в сообщении слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
https://ria.ru/20220817/khuliganstvo-1810255063.html
московская область (подмосковье)
балашиха
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_552a72afb65b43c5f202eb73f32981f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), балашиха, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
16:58 22.08.2022
 
В Подмосковье полицейские задержали обвиняемого в нападении на врачей

В Подмосковье полицейские задержали второго обвиняемого в нападении на врачей в Балашихе

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали второго участника нападения на врачей в подмосковной Балашихе, сообщает Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Ранее СК сообщал, что 16 августа несколько человек ворвались в хирургическое отделение больницы в Балашихе, где жестоко избили заведующего отделением и двух врачей, угрожая им убийством, после чего скрылись. Позже один из нападавших был задержан, второго ищут.
По ходатайству следователя МУ МВД России "Балашихинское" суд 19 августа избрал меру пресечения второму 48-летнему участнику нападения и установил срок ареста по 17 октября.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Балашихинское" в Армавире Краснодарского края задержан 35-летний житель Реутова, подозреваемый в совершении хулиганских действий в отношении медицинских работников в Балашихе. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако он нарушил меру пресечения и покинул территорию Московской области", – приводятся в сообщении слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 16:37
В Подмосковье мужчина ворвался в больницу и избил трех врачей
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)БалашихаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала