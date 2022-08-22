https://ria.ru/20220822/balashikha-1811361518.html
В Подмосковье полицейские задержали обвиняемого в нападении на врачей
В Подмосковье полицейские задержали обвиняемого в нападении на врачей - РИА Новости, 22.08.2022
В Подмосковье полицейские задержали обвиняемого в нападении на врачей
Подмосковные полицейские задержали второго участника нападения на врачей в подмосковной Балашихе, сообщает Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:58
2022-08-22T16:58
2022-08-22T16:58
происшествия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
балашиха
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали второго участника нападения на врачей в подмосковной Балашихе, сообщает Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.Ранее СК сообщал, что 16 августа несколько человек ворвались в хирургическое отделение больницы в Балашихе, где жестоко избили заведующего отделением и двух врачей, угрожая им убийством, после чего скрылись. Позже один из нападавших был задержан, второго ищут.По ходатайству следователя МУ МВД России "Балашихинское" суд 19 августа избрал меру пресечения второму 48-летнему участнику нападения и установил срок ареста по 17 октября."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Балашихинское" в Армавире Краснодарского края задержан 35-летний житель Реутова, подозреваемый в совершении хулиганских действий в отношении медицинских работников в Балашихе. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако он нарушил меру пресечения и покинул территорию Московской области", – приводятся в сообщении слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
https://ria.ru/20220817/khuliganstvo-1810255063.html
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происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), балашиха, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье полицейские задержали обвиняемого в нападении на врачей
В Подмосковье полицейские задержали второго обвиняемого в нападении на врачей в Балашихе