https://ria.ru/20220822/balashikha-1811361518.html

В Подмосковье полицейские задержали обвиняемого в нападении на врачей

В Подмосковье полицейские задержали обвиняемого в нападении на врачей - РИА Новости, 22.08.2022

В Подмосковье полицейские задержали обвиняемого в нападении на врачей

Подмосковные полицейские задержали второго участника нападения на врачей в подмосковной Балашихе, сообщает Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:58

2022-08-22T16:58

2022-08-22T16:58

происшествия

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

балашиха

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали второго участника нападения на врачей в подмосковной Балашихе, сообщает Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.Ранее СК сообщал, что 16 августа несколько человек ворвались в хирургическое отделение больницы в Балашихе, где жестоко избили заведующего отделением и двух врачей, угрожая им убийством, после чего скрылись. Позже один из нападавших был задержан, второго ищут.По ходатайству следователя МУ МВД России "Балашихинское" суд 19 августа избрал меру пресечения второму 48-летнему участнику нападения и установил срок ареста по 17 октября."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России "Балашихинское" в Армавире Краснодарского края задержан 35-летний житель Реутова, подозреваемый в совершении хулиганских действий в отношении медицинских работников в Балашихе. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако он нарушил меру пресечения и покинул территорию Московской области", – приводятся в сообщении слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

https://ria.ru/20220817/khuliganstvo-1810255063.html

московская область (подмосковье)

балашиха

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происшествия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), балашиха, россия, следственный комитет россии (ск рф)