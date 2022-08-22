https://ria.ru/20220822/balashikha-1811345625.html

В Балашихе открылся Международный художественный фестиваль "Культурный код"

В Балашихе открылся Международный художественный фестиваль "Культурный код" - РИА Новости, 22.08.2022

В Балашихе открылся Международный художественный фестиваль "Культурный код"

Международный фестиваль монументальной живописи "Культурный код" официально открылся в Балашихе в субботу, он продлится до 17 сентября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:17

2022-08-22T16:17

2022-08-22T16:17

балашиха

сергей юров

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Международный фестиваль монументальной живописи "Культурный код" официально открылся в Балашихе в субботу, он продлится до 17 сентября, сообщает пресс-служба администрации городского округа Балашиха.Все это время художники из более чем 10 стран будут создавать муралы. Всего они напишут более 40 монументальных работ на фасадах зданий и других объектах."Спустя 4 года фестиваль вернулся на территорию Подмосковья, в наш город. В то время как ряд стран закрывает свои границы, мы их открываем, к нам приехали художники из более чем 10 стран. 92 граффити-артиста создадут более 40 муралов на фасадах домов и других зданий Железнодорожного, создадут музей под открытым небом", - сказал глава Балашихи Сергей Юров.Он добавил, что в течение всего месяца в Балашихе будут проходить фестиваль уличных танцев, мероприятия различной направленности, в том числе встречи с художниками.Известные мастера стрит-арта из разных стран принимают участие в фестивале "Культурный код" в Балашихе. В числе художников - Фарид Руэда, один из самых известных райтеров Мексики. В 2019 году на фестивале "Культурный код" в Одинцово он создал мурал, который стал одной из визитных карточек района Новая Трехгорка."Я рад быть здесь, мне очень нравится приезжать в Россию и рисовать здесь. В Балашихе я в первый раз, это очень интересный и сложный опыт, и я буду с интересом ждать, что покажет мне этот город. Одна из причин, по которой я здесь, - я буду рисовать на большой стене, и мне это нравится. Россия всегда представляет своеобразный челлендж, непростые и интересные задачи, и я буду ждать что получится. В своих работах я обычно использую множество цветов и геометрические фигуры, а также элементы мексиканской культуры. В этот раз я буду использовать элементы реализма и портретной живописи, здесь будут изображения животных и людей, и это позволит людям лучше понять мои работы", - сказал Руэда.На фестивале состоится обмен культурой через искусство между российскими и иностранными художниками. Одним из представителей России на мероприятии является райтер Андрей Ведёркин - житель Балашихи."Однажды я увидел изображение на стене, которое меня заинтересовало, и я сам начал рисовать. Это мой первый масштабный фестиваль, я благодарен за приглашение. Здесь много художников, которых я знаю, а вот с иностранными я не знаком. В рамках фестиваля буду рисовать на 14-этажном доме беспредметную композицию. Сейчас проходит множество фестивалей, но единственный настолько масштабный - в Балашихе", — сказал Ведёркин, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20220817/khudozhnik-1810192528.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

балашиха, сергей юров, московская область (подмосковье)