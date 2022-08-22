https://ria.ru/20220822/armiya-2022-1811311998.html

Форум "Армия-2022" в Ростовской области посетили более 28 тысяч человек

Форум "Армия-2022" в Ростовской области посетили более 28 тысяч человек - РИА Новости, 22.08.2022

Форум "Армия-2022" в Ростовской области посетили более 28 тысяч человек

Мероприятия военно-технического форума "Армия-2022" на площадках в Ростовской области 19-21 августа посетили более 28,5 тысячи жителей и гостей региона, сообщил РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:49

2022-08-22T14:49

2022-08-22T14:49

форум "армия-2022"

украина

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг – РИА Новости. Мероприятия военно-технического форума "Армия-2022" на площадках в Ростовской области 19-21 августа посетили более 28,5 тысячи жителей и гостей региона, сообщил журналистам заместитель губернатора области Вадим Артемов."Более 28,5 тысячи жителей и гостей региона посетили выставочные площадки форума "Армия-2022", - сказал он.Как сообщалось ранее, на территории народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" гости форума смогли увидеть трофейную технику вооруженных формирований Украины из зоны спецоперации: украинские бронетранспортер БТР-3, боевые бронированные машины "Козак" и "Варта", грузовой автомобиль КрАЗ, противотанковые ракетные комплексы иностранного производства и другое трофейное оружие.Также не площадках статического показа были представлены современные и исторические образцы вооружения, военной и специальной техники. Состоялись показательные выступления казачьих конных взводов, соревнования по владению пикой, шашкой, преодолению препятствий и "джигитмарафону". Зрители увидели эпизоды "Обнаружение и захват нарушителей госграницы", "Тушение ландшафтных пожаров", а также демонстрацию возможностей артиллерийского подразделения с выполнением стрельб холостыми боеприпасами из гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20220822/armiya-1811288126.html

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форум "армия-2022", украина, безопасность