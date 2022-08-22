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Посол Антонов обсудил в госдепе ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 22.08.2022
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Посол Антонов обсудил в госдепе ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Посол Антонов обсудил в госдепе ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 22.08.2022
Посол Антонов обсудил в госдепе ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Посол РФ в США Анатолий Антонов на минувшей неделе обсудил в госдепе ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщает американское дипведомство. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T20:24
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов на минувшей неделе обсудил в госдепе ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщает американское дипведомство."Мы можем подтвердить, что посол Антонов посетил госдепартамент 18 августа", - говорится в распространенном заявлении госдепа.Ведомство отмечает, что через Антонова призвали РФ воздержаться от эскалации ситуации вокруг Украины, а также "к возвращению полного контроля над Запорожской электростанцией Украине".Текст заявления привел у себя в Twitter корреспондент Washington Post.
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в мире, россия, украина
В мире, Россия, Украина
20:24 22.08.2022 (обновлено: 20:26 22.08.2022)
 
Посол Антонов обсудил в госдепе ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Посол России в США Антонов 18 августа обсудил в госдепе ситуацию вокруг Запорожской АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов на минувшей неделе обсудил в госдепе ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщает американское дипведомство.
"Мы можем подтвердить, что посол Антонов посетил госдепартамент 18 августа", - говорится в распространенном заявлении госдепа.
Ведомство отмечает, что через Антонова призвали РФ воздержаться от эскалации ситуации вокруг Украины, а также "к возвращению полного контроля над Запорожской электростанцией Украине".
Текст заявления привел у себя в Twitter корреспондент Washington Post.
Визовый центр компании VFS Global в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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В Госдепе прокомментировали инициативы по запрету выдачи виз россиянам
 
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