https://ria.ru/20220822/antonov-1811426242.html

Посол Антонов обсудил в госдепе ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Посол Антонов обсудил в госдепе ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 22.08.2022

Посол Антонов обсудил в госдепе ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Посол РФ в США Анатолий Антонов на минувшей неделе обсудил в госдепе ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщает американское дипведомство. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T20:24

2022-08-22T20:24

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов на минувшей неделе обсудил в госдепе ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщает американское дипведомство."Мы можем подтвердить, что посол Антонов посетил госдепартамент 18 августа", - говорится в распространенном заявлении госдепа.Ведомство отмечает, что через Антонова призвали РФ воздержаться от эскалации ситуации вокруг Украины, а также "к возвращению полного контроля над Запорожской электростанцией Украине".Текст заявления привел у себя в Twitter корреспондент Washington Post.

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