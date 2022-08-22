Росавиация: московские аэропорты работают в штатном режиме в условиях смога
На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.
На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.
Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.
Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.
Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.
Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.
Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.
Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.
Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.
Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.
Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.
Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.
Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.
Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.
Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.
Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.
На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.
Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.
Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.
Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.
Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.
Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.
Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.
Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.