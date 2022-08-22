https://ria.ru/20220822/aeroporty-1811218500.html

Московские аэропорты работают в штатном режиме в условиях смога

Московские аэропорты работают в штатном режиме в условиях смога - РИА Новости, 22.08.2022

Московские аэропорты работают в штатном режиме в условиях смога

Московские аэропорты в условиях смога в регионе работают в штатном режиме, отмен рейсов по метеоусловиям нет, сообщает Росавиация. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T10:43

2022-08-22T10:43

2022-08-22T16:21

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рязанская область

владимирская область

петр бирюков

евгений тишковец

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Московские аэропорты в условиях смога в регионе работают в штатном режиме, отмен рейсов по метеоусловиям нет, сообщает Росавиация."Несмотря на смог в Москве, аэропорты московского авиаузла ("Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево") осуществляют работу в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке", - говорится в сообщении.В понедельник утром сильный запах гари и смог снова наблюдались в некоторых районах Москвы.Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщал, что до конца суток 21 августа и в понедельник 22 августа в отдельных районах Москвы может ощущаться запах гари. Как отмечал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, концентрация гари в воздухе Москвы увеличится в полтора раза, пик придется в ночь на понедельник и вторник.В первый раз москвичи пожаловались на запах гари ещё в прошлую среду. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в Рязанской области сейчас работает шесть московских вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжёлых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.

https://ria.ru/20220822/moskva-1811191266.html

https://ria.ru/20220822/moskva-1811198571.html

москва

рязанская область

владимирская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, владимирская область, петр бирюков, евгений тишковец, сергей собянин