https://ria.ru/20220821/zalozhniki-1811170850.html
Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерово
Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерово - РИА Новости, 21.08.2022
Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерово
Обвиняемые в СИЗО-1 в Кемерово заблокировали в камере двух сотрудников учреждения, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T22:23
2022-08-21T22:23
2022-08-21T23:24
происшествия
кемерово
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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КЕМЕРОВО, 21 авг — РИА Новости. Обвиняемые в СИЗО-1 в Кемерово заблокировали в камере двух сотрудников учреждения, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН.Собеседник агентства уточнил, что среди удерживаемых один мужчина и одна женщина. На место инцидента выехал руководитель ГУ ФСИН по региону.
https://ria.ru/20220807/koloniya-1807833961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
Происшествия, Кемерово, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Россия
22:23 21.08.2022 (обновлено: 23:24 21.08.2022)
Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерово
Заключенные взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Кемерово