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Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерово - РИА Новости, 21.08.2022
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Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерово
Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерово - РИА Новости, 21.08.2022
Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерово
Обвиняемые в СИЗО-1 в Кемерово заблокировали в камере двух сотрудников учреждения, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T22:23
2022-08-21T23:24
происшествия
кемерово
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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КЕМЕРОВО, 21 авг — РИА Новости. Обвиняемые в СИЗО-1 в Кемерово заблокировали в камере двух сотрудников учреждения, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН.Собеседник агентства уточнил, что среди удерживаемых один мужчина и одна женщина. На место инцидента выехал руководитель ГУ ФСИН по региону.
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кемерово
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происшествия, кемерово, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
Происшествия, Кемерово, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Россия
22:23 21.08.2022 (обновлено: 23:24 21.08.2022)
 
Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерово

Заключенные взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Кемерово

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСИЗО
СИЗО - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КЕМЕРОВО, 21 авг — РИА Новости. Обвиняемые в СИЗО-1 в Кемерово заблокировали в камере двух сотрудников учреждения, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН.

"В СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу при проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения. В настоящее время организованы переговоры. Ситуация в учреждении контролируемая", — отметили в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что среди удерживаемых один мужчина и одна женщина. На место инцидента выехал руководитель ГУ ФСИН по региону.
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ПроисшествияКемеровоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
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