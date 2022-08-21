https://ria.ru/20220821/zalozhniki-1811170850.html

Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерово

Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерово - РИА Новости, 21.08.2022

Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерово

Обвиняемые в СИЗО-1 в Кемерово заблокировали в камере двух сотрудников учреждения, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T22:23

2022-08-21T22:23

2022-08-21T23:24

происшествия

кемерово

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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КЕМЕРОВО, 21 авг — РИА Новости. Обвиняемые в СИЗО-1 в Кемерово заблокировали в камере двух сотрудников учреждения, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН.Собеседник агентства уточнил, что среди удерживаемых один мужчина и одна женщина. На место инцидента выехал руководитель ГУ ФСИН по региону.

https://ria.ru/20220807/koloniya-1807833961.html

кемерово

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кемерово, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия