https://ria.ru/20220821/voennoplennye-1811160311.html
Представитель ООН посетил украинских военнопленных в ЛНР
Представитель ООН посетил украинских военнопленных в ЛНР - РИА Новости, 21.08.2022
Представитель ООН посетил украинских военнопленных в ЛНР
Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Дину Мытку совместно с уполномоченным по правам человека в Луганской Народной... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T20:32
2022-08-21T20:32
2022-08-21T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791381408_0:0:3255:1832_1920x0_80_0_0_5fa995aaa0e9183ba63024b9202c3350.jpg
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Дину Мытку совместно с уполномоченным по правам человека в Луганской Народной Республике Викторией Сердюковой посетили украинских военнослужащих, добровольно сдавших оружие и находящихся в республике, передает корреспондент РИА Новости."Это долгожданный визит представителя ООН на территорию Луганской Народной Республики. К нам прибыл Дину Мытку. Он встретился с украинскими военными, которые добровольно сдали оружие и находятся в настоящий момент на территории республики", - рассказала Сердюкова журналистам во время встречи.Она уточнила, что Мытку до этой встречи пообщался с военнослужащими ЛНР, вернувшимися из украинского плена, и смог лично убедиться в разнице между условиями содержания на Украине и в республике."Замечательно, что представитель организации лично увидел и из первых уст услышал рассказы наших военных, как с ними обращались, о тех зверствах, которые были в украинском плену, убийствах, пытках, о нечеловеческих условиях содержания, об отсутствии медицинского обслуживания, о психологическом воздействии… и здесь (украинские военнослужащие в ЛНР - ред.), к слову сказать, кроме пожелания больше сигарет, не высказали ни одной просьбы. Не было жалоб", - рассказала омбудсмен.Она уточнила, что в случае необходимости украинским военнослужащим оказывается вся необходимая помощь, а условия содержания соответствуют всем нормам и стандартам.
https://ria.ru/20220813/plennyy-1809364782.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791381408_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_4dabcffe912552eca20de24039d0554e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, ООН
20:32 21.08.2022 (обновлено: 20:46 21.08.2022)
Представитель ООН посетил украинских военнопленных в ЛНР
Представитель ООН посетил в ЛНР украинских военнопленных, добровольно сдавших оружие
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Дину Мытку совместно с уполномоченным по правам человека в Луганской Народной Республике Викторией Сердюковой посетили украинских военнослужащих, добровольно сдавших оружие и находящихся в республике, передает корреспондент РИА Новости.
"Это долгожданный визит представителя ООН
на территорию Луганской Народной Республики
. К нам прибыл Дину Мытку. Он встретился с украинскими военными, которые добровольно сдали оружие и находятся в настоящий момент на территории республики", - рассказала Сердюкова журналистам во время встречи.
Она уточнила, что Мытку до этой встречи пообщался с военнослужащими ЛНР, вернувшимися из украинского плена, и смог лично убедиться в разнице между условиями содержания на Украине
и в республике.
"Замечательно, что представитель организации лично увидел и из первых уст услышал рассказы наших военных, как с ними обращались, о тех зверствах, которые были в украинском плену, убийствах, пытках, о нечеловеческих условиях содержания, об отсутствии медицинского обслуживания, о психологическом воздействии… и здесь (украинские военнослужащие в ЛНР - ред.), к слову сказать, кроме пожелания больше сигарет, не высказали ни одной просьбы. Не было жалоб", - рассказала омбудсмен.
Она уточнила, что в случае необходимости украинским военнослужащим оказывается вся необходимая помощь, а условия содержания соответствуют всем нормам и стандартам.