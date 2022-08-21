https://ria.ru/20220821/voennoplennye-1811160311.html

Представитель ООН посетил украинских военнопленных в ЛНР

Представитель ООН посетил украинских военнопленных в ЛНР - РИА Новости, 21.08.2022

Представитель ООН посетил украинских военнопленных в ЛНР

Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Дину Мытку совместно с уполномоченным по правам человека в Луганской Народной... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T20:32

2022-08-21T20:32

2022-08-21T20:46

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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Дину Мытку совместно с уполномоченным по правам человека в Луганской Народной Республике Викторией Сердюковой посетили украинских военнослужащих, добровольно сдавших оружие и находящихся в республике, передает корреспондент РИА Новости."Это долгожданный визит представителя ООН на территорию Луганской Народной Республики. К нам прибыл Дину Мытку. Он встретился с украинскими военными, которые добровольно сдали оружие и находятся в настоящий момент на территории республики", - рассказала Сердюкова журналистам во время встречи.Она уточнила, что Мытку до этой встречи пообщался с военнослужащими ЛНР, вернувшимися из украинского плена, и смог лично убедиться в разнице между условиями содержания на Украине и в республике."Замечательно, что представитель организации лично увидел и из первых уст услышал рассказы наших военных, как с ними обращались, о тех зверствах, которые были в украинском плену, убийствах, пытках, о нечеловеческих условиях содержания, об отсутствии медицинского обслуживания, о психологическом воздействии… и здесь (украинские военнослужащие в ЛНР - ред.), к слову сказать, кроме пожелания больше сигарет, не высказали ни одной просьбы. Не было жалоб", - рассказала омбудсмен.Она уточнила, что в случае необходимости украинским военнослужащим оказывается вся необходимая помощь, а условия содержания соответствуют всем нормам и стандартам.

https://ria.ru/20220813/plennyy-1809364782.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, украина, оон