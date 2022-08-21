https://ria.ru/20220821/spetsoperatsiya-1810780084.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.08.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.08.2022 - РИА Новости, 21.08.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.08.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T15:21

2022-08-21T15:21

2022-08-21T15:21

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 21 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Идут бои на Авдеевском направлении. Украинские войска несут большие потери и вынуждены отступать. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале о зачистке поселка Пески в ДНР.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы шесть пунктов управления, шесть складов боеприпасов, два хранилища топлива и две американские гаубицы М777. Нанесены удары по живой силе и военной технике в 167 районах. Средства противовоздушной обороны сбили девять беспилотников и перехватили снаряд реактивной системы залпового огня "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотников, 367 зенитных ракетных комплексов, 810 реактивных систем залпового огня, 4359 танков и других бронемашин, 3323 орудия полевой артиллерии и 4984 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика