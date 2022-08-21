https://ria.ru/20220821/sinekdokha-1810867882.html
Кричать чаечкой и обойтись в копеечку. Что такое синекдоха и метафора
Кричать чаечкой и обойтись в копеечку. Что такое синекдоха и метафора - РИА Новости, 21.08.2022
Кричать чаечкой и обойтись в копеечку. Что такое синекдоха и метафора
В школе все проходили литературные тропы – сравнение, метафору, метонимию и прочие непонятные термины. Многие эти обороты мы постоянно используем в повседневной речи, хоть и неосознанно. Как отличить метонимию от сравнения, где должно быть ударение в слове синекдоха и что такое "стертая метафора".
2022-08-21T12:00
2022-08-21T12:00
2022-08-21T12:00
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Кричать чаечкой и обойтись в копеечку. Что такое синекдоха и метафора
В школе все проходили литературные тропы – сравнение, метафору, метонимию и прочие непонятные термины. Многие эти обороты мы постоянно используем в повседневной речи, хоть и неосознанно. Как отличить метонимию от сравнения, где должно быть ударение в слове синекдоха и что такое "стертая метафора".
audio/mpeg
Кричать чаечкой и обойтись в копеечку. Что такое синекдоха и метафора
В школе все проходили литературные тропы – сравнение, метафору, метонимию и прочие непонятные термины. Многие эти обороты мы постоянно используем в повседневной речи, хоть и неосознанно. Как отличить метонимию от сравнения, где должно быть ударение в слове синекдоха и что такое "стертая метафора".
audio/mpeg
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Как это по-русски, Подкаст
Кричать чаечкой и обойтись в копеечку. Что такое синекдоха и метафора
В школе все проходили литературные тропы – сравнение, метафору, метонимию и прочие непонятные термины. Многие эти обороты мы постоянно используем в повседневной речи, хоть и неосознанно. Как отличить метонимию от сравнения, где должно быть ударение в слове синекдоха и что такое "стертая метафора".