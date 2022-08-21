https://ria.ru/20220821/sinekdokha-1810867882.html

Кричать чаечкой и обойтись в копеечку. Что такое синекдоха и метафора

Кричать чаечкой и обойтись в копеечку. Что такое синекдоха и метафора - РИА Новости, 21.08.2022

Кричать чаечкой и обойтись в копеечку. Что такое синекдоха и метафора

В школе все проходили литературные тропы – сравнение, метафору, метонимию и прочие непонятные термины. Многие эти обороты мы постоянно используем в повседневной речи, хоть и неосознанно. Как отличить метонимию от сравнения, где должно быть ударение в слове синекдоха и что такое "стертая метафора".

2022-08-21T12:00

2022-08-21T12:00

2022-08-21T12:00

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Кричать чаечкой и обойтись в копеечку. Что такое синекдоха и метафора В школе все проходили литературные тропы – сравнение, метафору, метонимию и прочие непонятные термины. Многие эти обороты мы постоянно используем в повседневной речи, хоть и неосознанно. Как отличить метонимию от сравнения, где должно быть ударение в слове синекдоха и что такое "стертая метафора". audio/mpeg

Кричать чаечкой и обойтись в копеечку. Что такое синекдоха и метафора В школе все проходили литературные тропы – сравнение, метафору, метонимию и прочие непонятные термины. Многие эти обороты мы постоянно используем в повседневной речи, хоть и неосознанно. Как отличить метонимию от сравнения, где должно быть ударение в слове синекдоха и что такое "стертая метафора". audio/mpeg

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