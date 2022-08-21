https://ria.ru/20220821/raketa-1811066717.html
Историк космонавтики рассказал о советской баллистической ракете Р-7
Историк космонавтики рассказал о советской баллистической ракете Р-7 - РИА Новости, 21.08.2022
Историк космонавтики рассказал о советской баллистической ракете Р-7
Первая в мире ракета, совершившая полет на межконтинентальную дальность, советская Р-7, использовалась в качестве оружия недолго, но именно благодаря ей... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T07:05
2022-08-21T07:05
2022-08-21T07:06
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Первая в мире ракета, совершившая полет на межконтинентальную дальность, советская Р-7, использовалась в качестве оружия недолго, но именно благодаря ей началась космическая эра человечества, а модернизированные варианты Р-7 летают в космос до сих пор, рассказал РИА Новости эксперт, историк космонавтики Александр Железняков.65 лет назад, 21 августа 1957 года, с космодрома Байконур (тогда он назывался Научно-исследовательским испытательным полигоном № 5 Минобороны СССР) был осуществлен первый в мире пуск баллистической ракеты на межконтинентальное расстояние. Первой в мире межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) стала Р-7, разработанная в Особом конструкторском бюро № 1 (ОКБ-1) под руководством главного конструктора Сергея Королева.При этом он уточнил, что как оружие сдерживания Р-7 использовалась недолго. На смену ей ещё в 60-е годы пришли ракеты Р-9, Р-16, Р-36 и УР-100."На базе этой ракеты был создан космический носитель, который эксплуатируется в модифицированном виде до сих пор. Это ракеты из серии так называемой легендарной "Семерки". Последние из них – это "Союз-2" в различных вариантах. Так что, действительно, она явилась проводником начала космической эры человечества и продолжает играть значительную роль до сих пор", - добавил Железняков.Р-7 - двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета с отделяющейся головной частью. Она несла термоядерный боевой заряд и могла его доставить практически в любую точку территории вероятного противника. Ракета стала не только новым грозным оружием, но и базой для создания ракеты-носителя для вывода в космос космических аппаратов и кораблей, в том числе пилотируемых.Ракете Р-7 предшествовало создание одноступенчатых баллистических ракет Р-1, Р-2, Р-3 и Р-5, которыми также руководил Королев. Постановление правительства, официально ставившее задачу создать баллистическую ракету, способную нести термоядерный заряд на межконтинентальную дальность, вышло 20 мая 1954 года.Первый пуск ракеты состоялся 15 мая 1957 года, однако он завершился неудачно из-за негерметичности топливной магистрали горючего. Второй пуск так и не состоялся из-за неисправности двигателей центрального блока, а третий старт 12 июля 1957 завершился на 33 секунде полета, когда ракета потеряла устойчивость и отклонилась от заданной траектории. Причиной аварии оказалось замыкание на корпусе цепей управляющего сигнала интегрирующего прибора по каналу вращения.Только четвертый пуск ракеты Р-7 21 августа 1957 года был успешным - ракета впервые достигла района цели. Изделие 8К718 (так ракета называлась в технической документации) с головной частью М1-9 стартовало с Байконура (полигон Тюратам), отработало активный участок траектории, и головная часть попала в заданный квадрат на Камчатке.
https://ria.ru/20220821/raketa-1810793992.html
https://ria.ru/20220817/kosmos-1810264627.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, космос - риа наука
Наука, Россия, Безопасность, Космос - РИА Наука
07:05 21.08.2022 (обновлено: 07:06 21.08.2022)
Историк космонавтики рассказал о советской баллистической ракете Р-7
Эксперт Железняков: эра космоса для человека началась благодаря советской ракете Р-7
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Первая в мире ракета, совершившая полет на межконтинентальную дальность, советская Р-7, использовалась в качестве оружия недолго, но именно благодаря ей началась космическая эра человечества, а модернизированные варианты Р-7 летают в космос до сих пор, рассказал РИА Новости эксперт, историк космонавтики Александр Железняков.
65 лет назад, 21 августа 1957 года, с космодрома Байконур
(тогда он назывался Научно-исследовательским испытательным полигоном № 5 Минобороны СССР
) был осуществлен первый в мире пуск баллистической ракеты на межконтинентальное расстояние. Первой в мире межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) стала Р-7, разработанная в Особом конструкторском бюро № 1 (ОКБ-1) под руководством главного конструктора Сергея Королева
.
"Эта ракета в боевом варианте никогда не применялась, она создавалась как оружие сдерживания. И Р-7 свою роль как таковая сыграла. Она послужила надежным ракетно-ядерным щитом для нашей страны и во многом помогла укреплению наших позиций на международной арене", - сказал Железняков.
При этом он уточнил, что как оружие сдерживания Р-7 использовалась недолго. На смену ей ещё в 60-е годы пришли ракеты Р-9, Р-16, Р-36 и УР-100.
"На базе этой ракеты был создан космический носитель, который эксплуатируется в модифицированном виде до сих пор. Это ракеты из серии так называемой легендарной "Семерки". Последние из них – это "Союз-2" в различных вариантах. Так что, действительно, она явилась проводником начала космической эры человечества и продолжает играть значительную роль до сих пор", - добавил Железняков.
Р-7 - двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета с отделяющейся головной частью. Она несла термоядерный боевой заряд и могла его доставить практически в любую точку территории вероятного противника. Ракета стала не только новым грозным оружием, но и базой для создания ракеты-носителя для вывода в космос космических аппаратов и кораблей, в том числе пилотируемых.
Ракете Р-7 предшествовало создание одноступенчатых баллистических ракет Р-1, Р-2, Р-3 и Р-5, которыми также руководил Королев. Постановление правительства, официально ставившее задачу создать баллистическую ракету, способную нести термоядерный заряд на межконтинентальную дальность, вышло 20 мая 1954 года.
Первый пуск ракеты состоялся 15 мая 1957 года, однако он завершился неудачно из-за негерметичности топливной магистрали горючего. Второй пуск так и не состоялся из-за неисправности двигателей центрального блока, а третий старт 12 июля 1957 завершился на 33 секунде полета, когда ракета потеряла устойчивость и отклонилась от заданной траектории. Причиной аварии оказалось замыкание на корпусе цепей управляющего сигнала интегрирующего прибора по каналу вращения.
Только четвертый пуск ракеты Р-7 21 августа 1957 года был успешным - ракета впервые достигла района цели. Изделие 8К718 (так ракета называлась в технической документации) с головной частью М1-9 стартовало с Байконура (полигон Тюратам), отработало активный участок траектории, и головная часть попала в заданный квадрат на Камчатке.