https://ria.ru/20220821/obstrel-1811152087.html

Украинские войска обстреляли Макеевку, Зайцево и Донецк из артиллерии

Украинские войска обстреляли Макеевку, Зайцево и Донецк из артиллерии - РИА Новости, 21.08.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку, Зайцево и Донецк из артиллерии

Украинские войска обстреляли Зайцево, Макеевку и Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров и 18 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T19:36

2022-08-21T19:36

2022-08-21T19:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

зайцево

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, Макеевку и Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров и 18 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.13 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.23 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 18.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Зайцево: выпущено 14 снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220819/pomosch-1810896048.html

донецк (днр)

макеевка

зайцево

украина

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), макеевка, зайцево, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика