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Украинские войска обстреляли Макеевку, Зайцево и Донецк из артиллерии - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/obstrel-1811152087.html
Украинские войска обстреляли Макеевку, Зайцево и Донецк из артиллерии
Украинские войска обстреляли Макеевку, Зайцево и Донецк из артиллерии - РИА Новости, 21.08.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку, Зайцево и Донецк из артиллерии
Украинские войска обстреляли Зайцево, Макеевку и Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров и 18 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T19:36
2022-08-21T19:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
зайцево
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, Макеевку и Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров и 18 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.13 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.23 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 18.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Зайцево: выпущено 14 снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220819/pomosch-1810896048.html
донецк (днр)
макеевка
зайцево
украина
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в мире, донецк (днр), макеевка, зайцево, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Зайцево, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
19:36 21.08.2022 (обновлено: 19:38 21.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли Макеевку, Зайцево и Донецк из артиллерии

В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Макеевку, Зайцево и Донецк из артиллерии

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Макеевке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Макеевке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Последствия обстрела в Макеевке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, Макеевку и Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров и 18 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.13 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.23 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 18.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Зайцево: выпущено 14 снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 23:48
Военная помощь США Украине при Байдене превысила десять миллиардов долларов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)МакеевкаЗайцевоУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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