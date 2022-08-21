https://ria.ru/20220821/obstrel-1811136134.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево - РИА Новости, 21.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево

Украинские войска за 20 минут обстреляли Горловку и Зайцево, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров, три снаряда калибром 152 миллиметра и семь снарядов... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T17:45

2022-08-21T17:45

2022-08-21T17:45

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

зайцево

донецкая народная республика

сцкк

стирол

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_71d4e4b862fbce4118a4f06985a58653.jpg

ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Горловку и Зайцево, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров, три снаряда калибром 152 миллиметра и семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 16.40 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 17.00 – населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщило о пяти обстрелах Зайцево со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 152 миллиметра. По Горловке украинские войска пять раз открыли огонь, в том числе применив снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

горловка

зайцево

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато