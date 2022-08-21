https://ria.ru/20220821/navodnenie-1811104497.html

В Афганистане погибли 20 человек из-за наводнения

В Афганистане погибли 20 человек из-за наводнения - РИА Новости, 21.08.2022

В Афганистане погибли 20 человек из-за наводнения

Двадцать человек погибли, 30 пострадали из-за наводнения в округе Хуши в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на... РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T13:48

2022-08-21T13:48

2022-08-21T13:55

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Двадцать человек погибли, 30 пострадали из-за наводнения в округе Хуши в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.Согласно заявлению пресс-службы управления безопасности провинции, более трех тысяч домов оказались частично или полностью разрушены в результате наводнения.В начале недели сообщалось, что по меньшей мере 31 человек погиб, 17 пострадали и около 100 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, произошедших в провинции Парван в центральной части Афганистана.

https://ria.ru/20220817/afganistan-1810090141.html

афганистан

парван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, афганистан, парван