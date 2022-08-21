https://ria.ru/20220821/navodnenie-1811104497.html
В Афганистане погибли 20 человек из-за наводнения
В Афганистане погибли 20 человек из-за наводнения - РИА Новости, 21.08.2022
В Афганистане погибли 20 человек из-за наводнения
Двадцать человек погибли, 30 пострадали из-за наводнения в округе Хуши в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T13:48
2022-08-21T13:48
2022-08-21T13:55
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афганистан
парван
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Двадцать человек погибли, 30 пострадали из-за наводнения в округе Хуши в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.Согласно заявлению пресс-службы управления безопасности провинции, более трех тысяч домов оказались частично или полностью разрушены в результате наводнения.В начале недели сообщалось, что по меньшей мере 31 человек погиб, 17 пострадали и около 100 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, произошедших в провинции Парван в центральной части Афганистана.
https://ria.ru/20220817/afganistan-1810090141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, парван
В мире, Афганистан, Парван
13:48 21.08.2022 (обновлено: 13:55 21.08.2022)
В Афганистане погибли 20 человек из-за наводнения
В Афганистане погибли 20 человек из-за наводнения, еще 30 пострадали