Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане погибли 20 человек из-за наводнения - РИА Новости, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220821/navodnenie-1811104497.html
В Афганистане погибли 20 человек из-за наводнения
В Афганистане погибли 20 человек из-за наводнения - РИА Новости, 21.08.2022
В Афганистане погибли 20 человек из-за наводнения
Двадцать человек погибли, 30 пострадали из-за наводнения в округе Хуши в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на... РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T13:48
2022-08-21T13:55
в мире
афганистан
парван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811104952_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_82333826b963a651be658f4e22d866ce.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Двадцать человек погибли, 30 пострадали из-за наводнения в округе Хуши в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.Согласно заявлению пресс-службы управления безопасности провинции, более трех тысяч домов оказались частично или полностью разрушены в результате наводнения.В начале недели сообщалось, что по меньшей мере 31 человек погиб, 17 пострадали и около 100 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, произошедших в провинции Парван в центральной части Афганистана.
https://ria.ru/20220817/afganistan-1810090141.html
афганистан
парван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811104952_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_1d208312f9ce3d4ab125b3d75e932f00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, парван
В мире, Афганистан, Парван
13:48 21.08.2022 (обновлено: 13:55 21.08.2022)
 
В Афганистане погибли 20 человек из-за наводнения

В Афганистане погибли 20 человек из-за наводнения, еще 30 пострадали

© AP Photo / Shafiullah ZwakПоследствия наводнения к югу от Кабула, Афганистан
Последствия наводнения к югу от Кабула, Афганистан - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Shafiullah Zwak
Последствия наводнения к югу от Кабула, Афганистан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Двадцать человек погибли, 30 пострадали из-за наводнения в округе Хуши в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Согласно заявлению пресс-службы управления безопасности провинции, более трех тысяч домов оказались частично или полностью разрушены в результате наводнения.
В начале недели сообщалось, что по меньшей мере 31 человек погиб, 17 пострадали и около 100 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, произошедших в провинции Парван в центральной части Афганистана.
Мальчик запускает воздушного змея на холме Тейп Надир Хан в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 08:00
Афганистан ждет российского вторжения
 
В миреАфганистанПарван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала