https://ria.ru/20220821/moskva-1811309371.html
Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы не превышена
Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы не превышена - РИА Новости, 22.08.2022
Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы не превышена
Уровень предельных концентраций взвешенных частиц в воздухе Москвы в настоящее время не превышен, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-21T14:11
2022-08-21T14:11
2022-08-22T14:41
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москва
природные пожары в россии
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уровень предельных концентраций взвешенных частиц в воздухе Москвы в настоящее время не превышен, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Ведется усиленный мониторинг состояния воздуха в московском регионе. По данным ГПБУ "Мосэкомониторинг", в настоящее время уровень предельных концентраций взвешенных частиц не превышен", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства добавили, что приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях столицы. Увеличено число патрулирований мест отдыха населения. С горожанами проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня.
https://ria.ru/20220822/moskva-1811258471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, природные пожары в россии, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Природные пожары в России, Городское хозяйство Москвы