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Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы не превышена - РИА Новости, 22.08.2022
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Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы не превышена
Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы не превышена - РИА Новости, 22.08.2022
Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы не превышена
Уровень предельных концентраций взвешенных частиц в воздухе Москвы в настоящее время не превышен, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-21T14:11
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москва
природные пожары в россии
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уровень предельных концентраций взвешенных частиц в воздухе Москвы в настоящее время не превышен, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Ведется усиленный мониторинг состояния воздуха в московском регионе. По данным ГПБУ "Мосэкомониторинг", в настоящее время уровень предельных концентраций взвешенных частиц не превышен", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства добавили, что приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях столицы. Увеличено число патрулирований мест отдыха населения. С горожанами проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня.
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москва, природные пожары в россии, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Природные пожары в России, Городское хозяйство Москвы
14:11 21.08.2022 (обновлено: 14:41 22.08.2022)
 

Концентрация взвешенных частиц в воздухе Москвы не превышена

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уровень предельных концентраций взвешенных частиц в воздухе Москвы в настоящее время не превышен, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Ведется усиленный мониторинг состояния воздуха в московском регионе. По данным ГПБУ "Мосэкомониторинг", в настоящее время уровень предельных концентраций взвешенных частиц не превышен", - сказано в сообщении.
Городские службы отремонтировали Кремлевское кольцо в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 12:54Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Городские службы отремонтировали Кремлевское кольцо в центре Москвы
В комплексе городского хозяйства добавили, что приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях столицы. Увеличено число патрулирований мест отдыха населения. С горожанами проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПриродные пожары в РоссииГородское хозяйство Москвы
 
 
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