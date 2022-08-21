https://ria.ru/20220821/makeevka-1811121010.html

При обстреле ВСУ Макеевки пострадала мирная жительница

При обстреле ВСУ Макеевки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 21.08.2022

При обстреле ВСУ Макеевки пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранение в Макеевке при обстреле со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T16:07

2022-08-21T16:07

2022-08-21T16:07

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в Макеевке при обстреле со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины ранили мирную жительницу в Макеевке. Украинские боевики обстреляли поселок Пастуховка в Червоногвардейском районе Макеевки. По улице Фурманова ранена женщина 1977 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в воскресенье один раз обстреливали Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220821/oruzhie-1810875817.html

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины