Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ Макеевки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 21.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/makeevka-1811121010.html
При обстреле ВСУ Макеевки пострадала мирная жительница
При обстреле ВСУ Макеевки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 21.08.2022
При обстреле ВСУ Макеевки пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранение в Макеевке при обстреле со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:07
2022-08-21T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в Макеевке при обстреле со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины ранили мирную жительницу в Макеевке. Украинские боевики обстреляли поселок Пастуховка в Червоногвардейском районе Макеевки. По улице Фурманова ранена женщина 1977 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в воскресенье один раз обстреливали Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220821/oruzhie-1810875817.html
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
16:07 21.08.2022
 
При обстреле ВСУ Макеевки пострадала мирная жительница

В ДНР сообщили, что жительница Макеевки пострадала при обстреле украинскими войсками

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в Макеевке при обстреле со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Вооруженные формирования Украины ранили мирную жительницу в Макеевке. Украинские боевики обстреляли поселок Пастуховка в Червоногвардейском районе Макеевки. По улице Фурманова ранена женщина 1977 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в воскресенье один раз обстреливали Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
Военнослужащий разведгруппы ВС России, работающий на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 08:00
Как ядерное оружие обеспечит победу России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала