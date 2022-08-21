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При обстреле ВСУ Макеевки пострадала мирная жительница
При обстреле ВСУ Макеевки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 21.08.2022
При обстреле ВСУ Макеевки пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранение в Макеевке при обстреле со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T16:07
2022-08-21T16:07
2022-08-21T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в Макеевке при обстреле со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины ранили мирную жительницу в Макеевке. Украинские боевики обстреляли поселок Пастуховка в Червоногвардейском районе Макеевки. По улице Фурманова ранена женщина 1977 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в воскресенье один раз обстреливали Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Макеевки пострадала мирная жительница
В ДНР сообщили, что жительница Макеевки пострадала при обстреле украинскими войсками