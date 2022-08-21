https://ria.ru/20220821/gorlovka-1811145019.html

Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до трех

Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до трех - РИА Новости, 21.08.2022

Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до трех

Число мирных жителей в Горловке, пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских войск, увеличилось до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T18:47

2022-08-21T18:47

2022-08-21T18:47

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

иван приходько

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Число мирных жителей в Горловке, пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских войск, увеличилось до трех, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее мэр сообщал, что в результате обстрела со стороны украинских войск два мирных жителя пострадали.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Горловку, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220821/provokatsii-1811066058.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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