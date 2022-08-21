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Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до трех - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/gorlovka-1811145019.html
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до трех
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до трех - РИА Новости, 21.08.2022
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до трех
Число мирных жителей в Горловке, пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских войск, увеличилось до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T18:47
2022-08-21T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
иван приходько
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Число мирных жителей в Горловке, пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских войск, увеличилось до трех, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее мэр сообщал, что в результате обстрела со стороны украинских войск два мирных жителя пострадали.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Горловку, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220821/provokatsii-1811066058.html
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько
18:47 21.08.2022
 
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до трех

Мэр Горловки Приходько: число пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ возросло до трех

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Число мирных жителей в Горловке, пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских войск, увеличилось до трех, сообщил мэр города Иван Приходько.
"По улице Рудакова, 45 ранена горловчанка. На данный момент три мирных жителей Горловки пострадали от рук укронацистов", - написал Приходько в Telegram-канале.
Ранее мэр сообщал, что в результате обстрела со стороны украинских войск два мирных жителя пострадали.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Горловку, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Крым - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныИван Приходько
 
 
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