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Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до трех
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до трех - РИА Новости, 21.08.2022
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до трех
Число мирных жителей в Горловке, пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских войск, увеличилось до трех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T18:47
2022-08-21T18:47
2022-08-21T18:47
специальная военная операция на украине
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горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
иван приходько
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Число мирных жителей в Горловке, пострадавших в результате обстрелов со стороны украинских войск, увеличилось до трех, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее мэр сообщал, что в результате обстрела со стороны украинских войск два мирных жителя пострадали.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Горловку, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ возросло до трех
Мэр Горловки Приходько: число пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ возросло до трех