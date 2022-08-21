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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 21.08.2022
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела населенного пункта Горловка в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T18:39
2022-08-21T18:39
2022-08-21T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
иван приходько
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела населенного пункта Горловка в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Согласно сообщению мэра, два жителя Горловки получили ранения по улице Рудакова, 66 и по улице Герцена, 27.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Горловку, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
Мэр Горловки Приходько сообщил о двух пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ