https://ria.ru/20220821/evakuatsiya-1811163838.html
В рязанском поселке Голованово объявили эвакуацию из-за близости пожара
В рязанском поселке Голованово объявили эвакуацию из-за близости пожара - РИА Новости, 21.08.2022
В рязанском поселке Голованово объявили эвакуацию из-за близости пожара
Жителей поселка Голованово в Рязанской области решили эвакуировать из-за близости лесного пожара, сообщил врио губернатора региона Павел Малков. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T21:24
2022-08-21T21:24
2022-08-21T22:13
рязанская область
природные пожары в россии
павел малков
россия
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Жителей поселка Голованово в Рязанской области решили эвакуировать из-за близости лесного пожара, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.Чиновник подчеркнул, что сохраняется высокая опасность для деревни Ольгино, откуда уже все уехали."По остальным населенным пунктам опасности нет", — добавил Малков.Ранее сообщалось, что, по данным "Авиалесоохраны", в воскресенье в Рязанской области специалисты зарегистрировали пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 8,6 тысячи гектаров, что на 1,8 тысячи гектаров больше, чем было накануне.Кроме того, врио губернатора Малков отмечал, что в тушении возгораний используются семь самолетов и десять вертолетов, к вечеру на ликвидации огня задействуют почти 900 человек.
https://ria.ru/20220821/pozhary-1811059529.html
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Кадры тушения пожаров в Рязанской области
Кадры тушения пожаров в Рязанской области
2022-08-21T21:24
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РИА Новости
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рязанская область, природные пожары в россии, павел малков, россия, происшествия
Рязанская область, Природные пожары в России, Павел Малков, Россия, Происшествия
21:24 21.08.2022 (обновлено: 22:13 21.08.2022)
В рязанском поселке Голованово объявили эвакуацию из-за близости пожара
Врио рязанского губернатора Малков: жителей Голованово решили эвакуировать из-за пожара