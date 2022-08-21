https://ria.ru/20220821/evakuatsiya-1811163838.html

В рязанском поселке Голованово объявили эвакуацию из-за близости пожара

В рязанском поселке Голованово объявили эвакуацию из-за близости пожара - РИА Новости, 21.08.2022

В рязанском поселке Голованово объявили эвакуацию из-за близости пожара

Жителей поселка Голованово в Рязанской области решили эвакуировать из-за близости лесного пожара, сообщил врио губернатора региона Павел Малков. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T21:24

2022-08-21T21:24

2022-08-21T22:13

рязанская область

природные пожары в россии

павел малков

россия

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Жителей поселка Голованово в Рязанской области решили эвакуировать из-за близости лесного пожара, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.Чиновник подчеркнул, что сохраняется высокая опасность для деревни Ольгино, откуда уже все уехали."По остальным населенным пунктам опасности нет", — добавил Малков.Ранее сообщалось, что, по данным "Авиалесоохраны", в воскресенье в Рязанской области специалисты зарегистрировали пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 8,6 тысячи гектаров, что на 1,8 тысячи гектаров больше, чем было накануне.Кроме того, врио губернатора Малков отмечал, что в тушении возгораний используются семь самолетов и десять вертолетов, к вечеру на ликвидации огня задействуют почти 900 человек.

https://ria.ru/20220821/pozhary-1811059529.html

рязанская область

россия

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Кадры тушения пожаров в Рязанской области Кадры тушения пожаров в Рязанской области 2022-08-21T21:24 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рязанская область, природные пожары в россии, павел малков, россия, происшествия