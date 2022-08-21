https://ria.ru/20220821/donetsk-1811163968.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала пожилая женщина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 21.08.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала пожилая женщина

Пожилая женщина ранена при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T21:25

2022-08-21T21:25

2022-08-21T21:25

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Пожилая женщина ранена при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, заявил штаб территориальной обороны ДНР.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная транспортная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220818/zaes-1810575903.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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донецк (днр), донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины