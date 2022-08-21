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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/donetsk-1811163968.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала пожилая женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 21.08.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала пожилая женщина
Пожилая женщина ранена при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T21:25
2022-08-21T21:25
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Пожилая женщина ранена при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, заявил штаб территориальной обороны ДНР.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная транспортная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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донецк (днр), донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
21:25 21.08.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала пожилая женщина

В ДНР сообщили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала пожилая женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Пожилая женщина ранена при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, заявил штаб территориальной обороны ДНР.
"При обстреле ул. Феликса Кона в Киевском районе Донецка ранена женщина 1939 г. р.", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная транспортная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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