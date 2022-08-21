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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала пожилая женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 21.08.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала пожилая женщина
Пожилая женщина ранена при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T21:25
2022-08-21T21:25
2022-08-21T21:25
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Пожилая женщина ранена при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, заявил штаб территориальной обороны ДНР.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная транспортная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала пожилая женщина
В ДНР сообщили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала пожилая женщина