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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 21.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/donbass-1811118887.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 21.08.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево, Макеевку и Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T15:55
2022-08-21T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, Макеевку и Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра и десять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Зайцево: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 15.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка (западная) - город Донецк (Петровский район): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220821/gorlovka-1811096662.html
https://ria.ru/20220821/ukraina-1811116847.html
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Петровский район, Донецкая Народная Республика, НАТО
15:55 21.08.2022
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Макеевку, Зайцево и Донецк

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, Макеевку и Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра и десять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Зайцево: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 15.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка (западная) - город Донецк (Петровский район): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Мужчина на месте гибели родственника в Горловке, подвергшейся ракетно-минометному обстрелу. - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
12:47Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Горловку и окрестности
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
15:31Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за час обстреляли Горловку, Александровку и Зайцево
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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