https://ria.ru/20220821/donbass-1811118887.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 21.08.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Зайцево, Макеевку и Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T15:55

2022-08-21T15:55

2022-08-21T15:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, Макеевку и Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра и десять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Зайцево: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 15.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка (западная) - город Донецк (Петровский район): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220821/gorlovka-1811096662.html

https://ria.ru/20220821/ukraina-1811116847.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, нато