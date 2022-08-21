https://ria.ru/20220821/blagotvoritelnost-1811167432.html

Парламент Чечни наградил благотворительные организации Донбасса

Парламент Чечни наградил благотворительные организации Донбасса - РИА Новости, 21.08.2022

Парламент Чечни наградил благотворительные организации Донбасса

Руководители благотворительных организаций Донбасса отмечены почетными грамотами парламента Чечни, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T21:53

2022-08-21T21:53

2022-08-21T21:53

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

единая россия

общество

донбасс

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 22 авг- РИА Новости. Руководители благотворительных организаций Донбасса отмечены почетными грамотами парламента Чечни, сообщил глава региона Рамзан Кадыров."За активную благотворительную деятельность Почетные грамоты Парламента ЧР и нагрудные знаки к ним получили: руководитель фонда "Колокол" Виктория Кочмарева, ее заместитель Ольга Коробейникова, а также Роман Алехин (фонд "Благодетели") и Виктория Симоненкова (волонтерская организация "Zа Родину"). Кроме того, награда вручена секретарю Орловского отделения партии "Единая Россия" Леониду Музалевскому", - написал Кадыров в Telegram-канале.Руководитель Чечни отметил, что гуманитарную помощь благотворительные организации оказывают в тесном взаимодействии с бойцами подразделения спецназа "Ахмат", она затрагивает не только военнослужащих, задействованных в спецоперации, но и жителей ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220815/deti-1809729611.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

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донецкая народная республика, луганская народная республика, единая россия, общество, донбасс, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров