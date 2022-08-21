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Парламент Чечни наградил благотворительные организации Донбасса
Парламент Чечни наградил благотворительные организации Донбасса - РИА Новости, 21.08.2022
Парламент Чечни наградил благотворительные организации Донбасса
Руководители благотворительных организаций Донбасса отмечены почетными грамотами парламента Чечни, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T21:53
2022-08-21T21:53
2022-08-21T21:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
единая россия
общество
донбасс
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 22 авг- РИА Новости. Руководители благотворительных организаций Донбасса отмечены почетными грамотами парламента Чечни, сообщил глава региона Рамзан Кадыров."За активную благотворительную деятельность Почетные грамоты Парламента ЧР и нагрудные знаки к ним получили: руководитель фонда "Колокол" Виктория Кочмарева, ее заместитель Ольга Коробейникова, а также Роман Алехин (фонд "Благодетели") и Виктория Симоненкова (волонтерская организация "Zа Родину"). Кроме того, награда вручена секретарю Орловского отделения партии "Единая Россия" Леониду Музалевскому", - написал Кадыров в Telegram-канале.Руководитель Чечни отметил, что гуманитарную помощь благотворительные организации оказывают в тесном взаимодействии с бойцами подразделения спецназа "Ахмат", она затрагивает не только военнослужащих, задействованных в спецоперации, но и жителей ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220815/deti-1809729611.html
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Парламент Чечни наградил благотворительные организации Донбасса
Кадыров: парламент Чечни наградил руководителей благотворительных организаций Донбасса