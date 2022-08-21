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Парламент Чечни наградил благотворительные организации Донбасса - РИА Новости, 21.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220821/blagotvoritelnost-1811167432.html
Парламент Чечни наградил благотворительные организации Донбасса
Парламент Чечни наградил благотворительные организации Донбасса - РИА Новости, 21.08.2022
Парламент Чечни наградил благотворительные организации Донбасса
Руководители благотворительных организаций Донбасса отмечены почетными грамотами парламента Чечни, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 21.08.2022
2022-08-21T21:53
2022-08-21T21:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
единая россия
общество
донбасс
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 22 авг- РИА Новости. Руководители благотворительных организаций Донбасса отмечены почетными грамотами парламента Чечни, сообщил глава региона Рамзан Кадыров."За активную благотворительную деятельность Почетные грамоты Парламента ЧР и нагрудные знаки к ним получили: руководитель фонда "Колокол" Виктория Кочмарева, ее заместитель Ольга Коробейникова, а также Роман Алехин (фонд "Благодетели") и Виктория Симоненкова (волонтерская организация "Zа Родину"). Кроме того, награда вручена секретарю Орловского отделения партии "Единая Россия" Леониду Музалевскому", - написал Кадыров в Telegram-канале.Руководитель Чечни отметил, что гуманитарную помощь благотворительные организации оказывают в тесном взаимодействии с бойцами подразделения спецназа "Ахмат", она затрагивает не только военнослужащих, задействованных в спецоперации, но и жителей ДНР и ЛНР.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, единая россия, общество, донбасс, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Единая Россия, Общество, Донбасс, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров
21:53 21.08.2022
 
Парламент Чечни наградил благотворительные организации Донбасса

Кадыров: парламент Чечни наградил руководителей благотворительных организаций Донбасса

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРаздача еды жителям города Рубежное
Раздача еды жителям города Рубежное - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Раздача еды жителям города Рубежное. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 22 авг- РИА Новости. Руководители благотворительных организаций Донбасса отмечены почетными грамотами парламента Чечни, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
"За активную благотворительную деятельность Почетные грамоты Парламента ЧР и нагрудные знаки к ним получили: руководитель фонда "Колокол" Виктория Кочмарева, ее заместитель Ольга Коробейникова, а также Роман Алехин (фонд "Благодетели") и Виктория Симоненкова (волонтерская организация "Zа Родину"). Кроме того, награда вручена секретарю Орловского отделения партии "Единая Россия" Леониду Музалевскому", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Руководитель Чечни отметил, что гуманитарную помощь благотворительные организации оказывают в тесном взаимодействии с бойцами подразделения спецназа "Ахмат", она затрагивает не только военнослужащих, задействованных в спецоперации, но и жителей ДНР и ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕдиная РоссияОбществоДонбассЧеченская республика (Чечня)Рамзан Кадыров
 
 
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