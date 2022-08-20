05:43 20.08.2022 (обновлено: 14:46 20.08.2022)
В Зайцево сдалось в плен подразделение ВСУ, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР заявила, что одно из подразделений украинских войск сдалось в Зайцево
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Одно из подразделений украинских войск сдалось в населенном пункте Зайцево, сообщила Народная милиция ДНР.
"Неподготовленные и плохо вооруженные мобилизованные ВСУ, отправленные украинскими генералами умирать в Зайцево, выбрали жизнь и воспользовались предложением НМ ДНР о добровольной сдаче оружия", — говорится в заявлении силовиков в Telegram-канале.
Как уточнили в ведомстве, засевшим в Зайцево украинским войскам разослали предложение прекратить сопротивление.
"В результате целое подразделение ВСУ сложило оружие и сдалось, а его позиции перешли под контроль Народной милиции", — пояснили в ДНР.
Накануне стало известно, что российские военные вместе с бойцами подразделений республик Донбасса взяли под контроль еще два населенных пункта — поселок Зайцево и село Дача.
Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.