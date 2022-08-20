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В Зайцево сдалось в плен подразделение ВСУ, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/zaytsevo-1810905561.html
В Зайцево сдалось в плен подразделение ВСУ, заявили в ДНР
В Зайцево сдалось в плен подразделение ВСУ, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.08.2022
В Зайцево сдалось в плен подразделение ВСУ, заявили в ДНР
Одно из подразделений украинских войск сдалось в населенном пункте Зайцево, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T05:43
2022-08-20T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Одно из подразделений украинских войск сдалось в населенном пункте Зайцево, сообщила Народная милиция ДНР.Как уточнили в ведомстве, засевшим в Зайцево украинским войскам разослали предложение прекратить сопротивление."В результате целое подразделение ВСУ сложило оружие и сдалось, а его позиции перешли под контроль Народной милиции", — пояснили в ДНР.Накануне стало известно, что российские военные вместе с бойцами подразделений республик Донбасса взяли под контроль еще два населенных пункта — поселок Зайцево и село Дача.Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://radiosputnik.ria.ru/20220819/dnr-1810709070.html
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
05:43 20.08.2022 (обновлено: 14:46 20.08.2022)
 
В Зайцево сдалось в плен подразделение ВСУ, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР заявила, что одно из подразделений украинских войск сдалось в Зайцево

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 авг — РИА Новости. Одно из подразделений украинских войск сдалось в населенном пункте Зайцево, сообщила Народная милиция ДНР.

"Неподготовленные и плохо вооруженные мобилизованные ВСУ, отправленные украинскими генералами умирать в Зайцево, выбрали жизнь и воспользовались предложением НМ ДНР о добровольной сдаче оружия", — говорится в заявлении силовиков в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, засевшим в Зайцево украинским войскам разослали предложение прекратить сопротивление.
"В результате целое подразделение ВСУ сложило оружие и сдалось, а его позиции перешли под контроль Народной милиции", — пояснили в ДНР.
Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. 3 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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В ДНР назвали количество освобожденных от ВСУ населенных пунктов
Накануне стало известно, что российские военные вместе с бойцами подразделений республик Донбасса взяли под контроль еще два населенных пункта — поселок Зайцево и село Дача.
Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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