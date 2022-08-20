https://ria.ru/20220820/zaporozhe-1810952235.html

Запорожская область готова экспортировать новый урожай зерна

Запорожская область готова экспортировать новый урожай зерна - РИА Новости, 20.08.2022

Запорожская область готова экспортировать новый урожай зерна

Запорожская область готова поставлять новый урожай зерна на традиционные рынки сбыта в Турцию, Египет и страны Ближнего Востока, сообщил глава областной... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T12:34

2022-08-20T12:34

2022-08-20T12:34

экономика

запорожская область

турция

египет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Запорожская область готова поставлять новый урожай зерна на традиционные рынки сбыта в Турцию, Египет и страны Ближнего Востока, сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий.Уборочная кампания в Запорожской области практически завершена, собрано 1,5 миллиона тонн зерна."Вот-вот решится вопрос по Бердянскому порту, и мы начнем сухогрузами грузить зерно. Фермеры смогут продать свое зерно в Турцию, Саудовскую Аравию, на Ближний Восток, в Египет. На стандартные классические рынки", - сказал Балицкий в его Telegram-канале.Он подчеркнул, что осенью планируется еще собрать около миллиона тонн зерна. На сегодня на экспорт зерно отправляется железнодорожным и автомобильным транспортом.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220818/zaporozhe-1810505121.html

https://ria.ru/20220815/grazhdanstvo-1809748334.html

запорожская область

турция

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, запорожская область, турция, египет