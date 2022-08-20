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Запорожская область готова экспортировать новый урожай зерна - РИА Новости, 20.08.2022
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Запорожская область готова экспортировать новый урожай зерна
Запорожская область готова экспортировать новый урожай зерна - РИА Новости, 20.08.2022
Запорожская область готова экспортировать новый урожай зерна
Запорожская область готова поставлять новый урожай зерна на традиционные рынки сбыта в Турцию, Египет и страны Ближнего Востока, сообщил глава областной... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T12:34
2022-08-20T12:34
экономика
запорожская область
турция
египет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Запорожская область готова поставлять новый урожай зерна на традиционные рынки сбыта в Турцию, Египет и страны Ближнего Востока, сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий.Уборочная кампания в Запорожской области практически завершена, собрано 1,5 миллиона тонн зерна."Вот-вот решится вопрос по Бердянскому порту, и мы начнем сухогрузами грузить зерно. Фермеры смогут продать свое зерно в Турцию, Саудовскую Аравию, на Ближний Восток, в Египет. На стандартные классические рынки", - сказал Балицкий в его Telegram-канале.Он подчеркнул, что осенью планируется еще собрать около миллиона тонн зерна. На сегодня на экспорт зерно отправляется железнодорожным и автомобильным транспортом.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220818/zaporozhe-1810505121.html
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экономика, запорожская область, турция, египет
Экономика, Запорожская область, Турция, Египет
12:34 20.08.2022
 
Запорожская область готова экспортировать новый урожай зерна

Глава администрации Запорожья Балицкий: область готова экспортировать новый урожай зерна

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСбор урожая пшеницы в Запорожской области
Сбор урожая пшеницы в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сбор урожая пшеницы в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Запорожская область готова поставлять новый урожай зерна на традиционные рынки сбыта в Турцию, Египет и страны Ближнего Востока, сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий.
Уборочная кампания в Запорожской области практически завершена, собрано 1,5 миллиона тонн зерна.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 16:26
В правительство Запорожской области назначили выходцев из России
"Вот-вот решится вопрос по Бердянскому порту, и мы начнем сухогрузами грузить зерно. Фермеры смогут продать свое зерно в Турцию, Саудовскую Аравию, на Ближний Восток, в Египет. На стандартные классические рынки", - сказал Балицкий в его Telegram-канале.
Он подчеркнул, что осенью планируется еще собрать около миллиона тонн зерна. На сегодня на экспорт зерно отправляется железнодорожным и автомобильным транспортом.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 15:37
В Запорожской области растет спрос на получение российского гражданства
 
ЭкономикаЗапорожская областьТурцияЕгипет
 
 
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