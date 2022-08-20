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Власти Запорожской области объяснили, почему Киев обстреливает регион - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/zaporozhe-1810905425.html
Власти Запорожской области объяснили, почему Киев обстреливает регион
Власти Запорожской области объяснили, почему Киев обстреливает регион - РИА Новости, 20.08.2022
Власти Запорожской области объяснили, почему Киев обстреливает регион
Киевские власти осознают неминуемую потерю Запорожской области, поэтому в качестве мести обстреливают города и населенные пункты региона, заявил член главного... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T05:39
2022-08-20T07:13
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Киевские власти осознают неминуемую потерю Запорожской области, поэтому в качестве мести обстреливают города и населенные пункты региона, заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.По его словам, никакие угрозы и ультиматумы киевских властей не заставят жителей Запорожской области свернуть с пути воссоединения региона с Россией.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, запорожская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Россия
05:39 20.08.2022 (обновлено: 07:13 20.08.2022)
 
Власти Запорожской области объяснили, почему Киев обстреливает регион

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что Киев обстреливает регион в качестве мести

© Фото : @vrogov / TelegramМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : @vrogov / Telegram
Мелитополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Киевские власти осознают неминуемую потерю Запорожской области, поэтому в качестве мести обстреливают города и населенные пункты региона, заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.
"Постоянные обстрелы городов и населенных пунктов со стороны украинских войск продиктованы их местью, злобой и бессилием от того, что Запорожская область никогда больше не вернется в состав Украины. Режим Зеленского осознаёт неминуемую потерю Запорожской области, поэтому и старается максимально навредить моим землякам, запугать и заставить покинуть регион, в том числе шантажируя ударами по Запорожской атомной станции", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, никакие угрозы и ультиматумы киевских властей не заставят жителей Запорожской области свернуть с пути воссоединения региона с Россией.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраинаРоссия
 
 
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