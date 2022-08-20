05:39 20.08.2022 (обновлено: 07:13 20.08.2022)
Власти Запорожской области объяснили, почему Киев обстреливает регион
Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что Киев обстреливает регион в качестве мести
Мелитополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Киевские власти осознают неминуемую потерю Запорожской области, поэтому в качестве мести обстреливают города и населенные пункты региона, заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.
"Постоянные обстрелы городов и населенных пунктов со стороны украинских войск продиктованы их местью, злобой и бессилием от того, что Запорожская область никогда больше не вернется в состав Украины. Режим Зеленского осознаёт неминуемую потерю Запорожской области, поэтому и старается максимально навредить моим землякам, запугать и заставить покинуть регион, в том числе шантажируя ударами по Запорожской атомной станции", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, никакие угрозы и ультиматумы киевских властей не заставят жителей Запорожской области свернуть с пути воссоединения региона с Россией.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.