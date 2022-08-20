https://ria.ru/20220820/zaporozhe-1810905425.html

Власти Запорожской области объяснили, почему Киев обстреливает регион

Власти Запорожской области объяснили, почему Киев обстреливает регион - РИА Новости, 20.08.2022

Власти Запорожской области объяснили, почему Киев обстреливает регион

Киевские власти осознают неминуемую потерю Запорожской области, поэтому в качестве мести обстреливают города и населенные пункты региона, заявил член главного... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T05:39

2022-08-20T05:39

2022-08-20T07:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Киевские власти осознают неминуемую потерю Запорожской области, поэтому в качестве мести обстреливают города и населенные пункты региона, заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.По его словам, никакие угрозы и ультиматумы киевских властей не заставят жителей Запорожской области свернуть с пути воссоединения региона с Россией.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220820/rakety-1810901610.html

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Максим Горбачев

в мире, запорожская область, украина, россия