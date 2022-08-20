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ФРГ планирует передать Украине 20 ракетных установок и две тысячи ракет - РИА Новости, 20.08.2022
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ФРГ планирует передать Украине 20 ракетных установок и две тысячи ракет
ФРГ планирует передать Украине 20 ракетных установок и две тысячи ракет - РИА Новости, 20.08.2022
ФРГ планирует передать Украине 20 ракетных установок и две тысячи ракет
Германия планирует передать Украине 20 ракетных установок калибра 70 миллиметров на специальных автомобилях и 2000 ракет, говорится на сайте правительства ФРГ. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T22:18
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БЕРЛИН, 20 авг — РИА Новости. Германия планирует передать Украине 20 ракетных установок калибра 70 миллиметров на специальных автомобилях и 2000 ракет, говорится на сайте правительства ФРГ.Ранее на сайте германского кабмина появилась специальная страница, куда заносятся все поставки вооружений Украине — как реализованные, так и запланированные.В сообщении о запланированной поставке 20 установок и ракет указано, что речь идет о прямой поставке со стороны немецкой промышленности в рамках программы модернизации вооружения. Сроки поставки будут зависеть от производства продукции или выполнения ремонтных работ, поясняется на сайте.Ранее в Минобороны Германии неоднократно заявляли о том, что не могут более поставлять Украине требуемое Киевом вооружение из резерва бундесвера в связи с тем, что этот резерв исчерпан.
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в мире, украина, минобороны германии, германия, вооружения, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Минобороны Германии, Германия, Вооружения, Ситуация в ДНР и ЛНР
22:18 20.08.2022 (обновлено: 23:50 20.08.2022)
 
ФРГ планирует передать Украине 20 ракетных установок и две тысячи ракет

Правительство ФРГ планирует передать Украине 20 ракетных установок и две тысячи ракет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 авг — РИА Новости. Германия планирует передать Украине 20 ракетных установок калибра 70 миллиметров на специальных автомобилях и 2000 ракет, говорится на сайте правительства ФРГ.
Ранее на сайте германского кабмина появилась специальная страница, куда заносятся все поставки вооружений Украине — как реализованные, так и запланированные.
В сообщении о запланированной поставке 20 установок и ракет указано, что речь идет о прямой поставке со стороны немецкой промышленности в рамках программы модернизации вооружения. Сроки поставки будут зависеть от производства продукции или выполнения ремонтных работ, поясняется на сайте.
Ранее в Минобороны Германии неоднократно заявляли о том, что не могут более поставлять Украине требуемое Киевом вооружение из резерва бундесвера в связи с тем, что этот резерв исчерпан.
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