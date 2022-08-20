https://ria.ru/20220820/vooruzheniya-1811010134.html

Россия призывает США взаимодействовать по контролю над вооружениями

Россия призывает США взаимодействовать по контролю над вооружениями - РИА Новости, 20.08.2022

Россия призывает США взаимодействовать по контролю над вооружениями

Россия и США ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), часть... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T18:26

2022-08-20T18:26

2022-08-20T18:42

россия

сша

в мире

вооружения

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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Россия и США ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), часть вопросов уже удалось урегулировать, заявило в субботу российское посольство в Вашингтоне."Между тем ДСНВ истекает через 3,5 года. Опыт прошлых российско-американских переговоров показывает, что даже при готовности обеих сторон оставшегося времени для выработки соглашения крайне мало", - подчеркнули в дипмиссии, призвав Вашингтон проводить взаимодействие в сфере контроля над вооружениями "на равноправной основе, с учетом взаимных озабоченностей и интересов".

https://ria.ru/20220816/snv-3-1809917694.html

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россия, сша, в мире, вооружения