https://ria.ru/20220820/vooruzheniya-1811010134.html
Россия призывает США взаимодействовать по контролю над вооружениями
Россия призывает США взаимодействовать по контролю над вооружениями - РИА Новости, 20.08.2022
Россия призывает США взаимодействовать по контролю над вооружениями
Россия и США ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), часть... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T18:26
2022-08-20T18:26
2022-08-20T18:42
россия
сша
в мире
вооружения
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Россия и США ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), часть вопросов уже удалось урегулировать, заявило в субботу российское посольство в Вашингтоне."Между тем ДСНВ истекает через 3,5 года. Опыт прошлых российско-американских переговоров показывает, что даже при готовности обеих сторон оставшегося времени для выработки соглашения крайне мало", - подчеркнули в дипмиссии, призвав Вашингтон проводить взаимодействие в сфере контроля над вооружениями "на равноправной основе, с учетом взаимных озабоченностей и интересов".
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россия, сша, в мире, вооружения
Россия, США, В мире, Вооружения
18:26 20.08.2022 (обновлено: 18:42 20.08.2022)
Россия призывает США взаимодействовать по контролю над вооружениями
Россия призывает США к равноправному взаимодействию по контролю над вооружениями