20:32 20.08.2022 (обновлено: 20:34 20.08.2022)
МИД Австрии вызвал постпреда России в Вене из-за высказываний об Украине
МИД Австрии вызвал постпреда России в Вене Ульянова из-за его высказываний об Украине
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПостпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 20 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. МИД Австрии сообщил, что в воскресенье вызвал постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова из-за его высказываний по поводу Украины.
Ранее Ульянов прокомментировал публикацию Владимира Зеленского в Twitter, в которой тот благодарит США за очередной пакет военной помощи Украине. Российский дипломат написал "No mercy to the Ukrainian population!" ("Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!"). Ульянов пояснил РИА Новости, что это было сугубо оценочное суждение, относившееся к политике украинских властей, а вовсе не призыв к каким-либо беспощадным действиям.
"Когда же в соцсетях начались инсинуации, я несколько раз подтвердил вышеизложенное. Однако украинская сторона преднамеренно исказила смысл моих слов, дала из более жесткий перевод - "никакой пощады украинскому населению" - и истолковала их как якобы призыв к геноциду украинского народа. Такая трактовка является отвратительной и абсолютно неприемлемой. Никакого отношения ко мне и моим словам она не имеет. Печально, что на Украине прибегают к таким грязным пропагандистским методам", - сказал Ульянов РИА Новости.
МИД Австрии заявил, что возмущен "бесчеловечными высказываниями российского постоянного представителя".
"Мы за свободу слова. Но мы также вправе занять твердую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постпред России Михаил Ульянов был вызван в МИД в воскресенье", - говорится в сообщении МИД Австрии в Twitter.