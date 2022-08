https://ria.ru/20220820/ulyanov-1811032254.html

МИД Австрии вызвал постпреда России в Вене из-за высказываний об Украине

МИД Австрии вызвал постпреда России в Вене из-за высказываний об Украине - РИА Новости, 20.08.2022

МИД Австрии вызвал постпреда России в Вене из-за высказываний об Украине

МИД Австрии сообщил, что в воскресенье вызвал постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова из-за его высказываний по поводу Украины. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T20:32

2022-08-20T20:32

2022-08-20T20:34

в мире

михаил ульянов (дипломат)

австрия

россия

владимир зеленский

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151118/85/1511188510_0:93:2769:1651_1920x0_80_0_0_898451fcab01d36cda9bc2bb8fff3be8.jpg

ВЕНА, 20 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. МИД Австрии сообщил, что в воскресенье вызвал постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова из-за его высказываний по поводу Украины.Ранее Ульянов прокомментировал публикацию Владимира Зеленского в Twitter, в которой тот благодарит США за очередной пакет военной помощи Украине. Российский дипломат написал "No mercy to the Ukrainian population!" ("Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!"). Ульянов пояснил РИА Новости, что это было сугубо оценочное суждение, относившееся к политике украинских властей, а вовсе не призыв к каким-либо беспощадным действиям."Когда же в соцсетях начались инсинуации, я несколько раз подтвердил вышеизложенное. Однако украинская сторона преднамеренно исказила смысл моих слов, дала из более жесткий перевод - "никакой пощады украинскому населению" - и истолковала их как якобы призыв к геноциду украинского народа. Такая трактовка является отвратительной и абсолютно неприемлемой. Никакого отношения ко мне и моим словам она не имеет. Печально, что на Украине прибегают к таким грязным пропагандистским методам", - сказал Ульянов РИА Новости.МИД Австрии заявил, что возмущен "бесчеловечными высказываниями российского постоянного представителя"."Мы за свободу слова. Но мы также вправе занять твердую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постпред России Михаил Ульянов был вызван в МИД в воскресенье", - говорится в сообщении МИД Австрии в Twitter.

https://ria.ru/20220815/territorii-1809700180.html

австрия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, михаил ульянов (дипломат), австрия, россия, владимир зеленский, украина, ситуация в днр и лнр