Зюганов рассказал о подготовке к столетию со дня образования СССР
Глава КПРФ Зюганов: вместе с Компартией Китая готовимся к столетию со дня образования СССР
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. КПРФ совместно с Коммунистической партией Китая готовятся к 100-летию со дня образования СССР, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
"Сейчас мы совместно готовимся к празднованию столетия образования СССР и вместе с компартией Китая подготовили меморандум. Одна из главных тем, страниц нашей совместной работы — это укрепления дружбы и связей по всем направлениям", - сказал Зюганов на всероссийском турнире по мини-футболу "Таланты России" на призы Спортклуба КПРФ.
СССР был образован 30 декабря 1922 года. Тогда РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР объединились в одно государство с едиными органами политической власти со столицей в Москве. На момент распада, оформленного декларацией Совета Республик Верховного Совета СССР до 26 декабря 1991 года, страна занимала шестую часть обитаемой суши Земли, население самой большого государства мира превышало 290 миллиона человек. По уровню промышленного производства - 16,5 % мирового объема - СССР занимал второе место в мире.
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