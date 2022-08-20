https://ria.ru/20220820/sssr-1810988485.html

Зюганов рассказал о подготовке к столетию со дня образования СССР

Зюганов рассказал о подготовке к столетию со дня образования СССР - РИА Новости, 20.08.2022

Зюганов рассказал о подготовке к столетию со дня образования СССР

КПРФ совместно с Коммунистической партией Китая готовятся к 100-летию со дня образования СССР, заявил лидер партии Геннадий Зюганов. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T16:31

2022-08-20T16:31

2022-08-20T16:31

общество

ссср

китай

рсфср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750838622_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_d0dd9f219b705edae24598868f399931.jpg

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. КПРФ совместно с Коммунистической партией Китая готовятся к 100-летию со дня образования СССР, заявил лидер партии Геннадий Зюганов."Сейчас мы совместно готовимся к празднованию столетия образования СССР и вместе с компартией Китая подготовили меморандум. Одна из главных тем, страниц нашей совместной работы — это укрепления дружбы и связей по всем направлениям", - сказал Зюганов на всероссийском турнире по мини-футболу "Таланты России" на призы Спортклуба КПРФ.СССР был образован 30 декабря 1922 года. Тогда РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР объединились в одно государство с едиными органами политической власти со столицей в Москве. На момент распада, оформленного декларацией Совета Республик Верховного Совета СССР до 26 декабря 1991 года, страна занимала шестую часть обитаемой суши Земли, население самой большого государства мира превышало 290 миллиона человек. По уровню промышленного производства - 16,5 % мирового объема - СССР занимал второе место в мире.

https://ria.ru/20220809/soyuz-1808257092.html

ссср

китай

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ссср, китай, рсфср