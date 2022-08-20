Рейтинг@Mail.ru
Зюганов рассказал о подготовке к столетию со дня образования СССР - РИА Новости, 20.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220820/sssr-1810988485.html
Зюганов рассказал о подготовке к столетию со дня образования СССР
Зюганов рассказал о подготовке к столетию со дня образования СССР - РИА Новости, 20.08.2022
Зюганов рассказал о подготовке к столетию со дня образования СССР
КПРФ совместно с Коммунистической партией Китая готовятся к 100-летию со дня образования СССР, заявил лидер партии Геннадий Зюганов. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T16:31
2022-08-20T16:31
общество
ссср
китай
рсфср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750838622_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_d0dd9f219b705edae24598868f399931.jpg
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. КПРФ совместно с Коммунистической партией Китая готовятся к 100-летию со дня образования СССР, заявил лидер партии Геннадий Зюганов."Сейчас мы совместно готовимся к празднованию столетия образования СССР и вместе с компартией Китая подготовили меморандум. Одна из главных тем, страниц нашей совместной работы — это укрепления дружбы и связей по всем направлениям", - сказал Зюганов на всероссийском турнире по мини-футболу "Таланты России" на призы Спортклуба КПРФ.СССР был образован 30 декабря 1922 года. Тогда РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР объединились в одно государство с едиными органами политической власти со столицей в Москве. На момент распада, оформленного декларацией Совета Республик Верховного Совета СССР до 26 декабря 1991 года, страна занимала шестую часть обитаемой суши Земли, население самой большого государства мира превышало 290 миллиона человек. По уровню промышленного производства - 16,5 % мирового объема - СССР занимал второе место в мире.
https://ria.ru/20220809/soyuz-1808257092.html
ссср
китай
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750838622_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_56746fc212953e980d86e50ba287564d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ссср, китай, рсфср
Общество, СССР, Китай, РСФСР
16:31 20.08.2022
 
Зюганов рассказал о подготовке к столетию со дня образования СССР

Глава КПРФ Зюганов: вместе с Компартией Китая готовимся к столетию со дня образования СССР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. КПРФ совместно с Коммунистической партией Китая готовятся к 100-летию со дня образования СССР, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
"Сейчас мы совместно готовимся к празднованию столетия образования СССР и вместе с компартией Китая подготовили меморандум. Одна из главных тем, страниц нашей совместной работы — это укрепления дружбы и связей по всем направлениям", - сказал Зюганов на всероссийском турнире по мини-футболу "Таланты России" на призы Спортклуба КПРФ.
СССР был образован 30 декабря 1922 года. Тогда РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР объединились в одно государство с едиными органами политической власти со столицей в Москве. На момент распада, оформленного декларацией Совета Республик Верховного Совета СССР до 26 декабря 1991 года, страна занимала шестую часть обитаемой суши Земли, население самой большого государства мира превышало 290 миллиона человек. По уровню промышленного производства - 16,5 % мирового объема - СССР занимал второе место в мире.
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 11:51
В Госдуме прокомментировали идею создания нового СССР
 
ОбществоСССРКитайРСФСР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала