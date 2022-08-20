https://ria.ru/20220820/spetsavtomobili-1810924220.html
ВС России уничтожили почти пять тысяч спецавтомобилей ВСУ с 24 февраля
ВС России уничтожили почти пять тысяч спецавтомобилей ВСУ с 24 февраля - РИА Новости, 20.08.2022
ВС России уничтожили почти пять тысяч спецавтомобилей ВСУ с 24 февраля
ВС РФ с начала специальной военной операции уничтожили 4969 единиц украинской специальной военной автотехники, заявили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T09:48
2022-08-20T09:48
2022-08-20T09:48
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ВС РФ с начала специальной военной операции уничтожили 4969 единиц украинской специальной военной автотехники, заявили в субботу в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1776 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4354 танка и других боевых бронированных машин, 809 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3320 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4969 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили почти пять тысяч спецавтомобилей ВСУ с 24 февраля
Минобороны: ВС России уничтожили 4969 спецавтомобилей ВСУ с начала спецоперации