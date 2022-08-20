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ВС России уничтожили почти пять тысяч спецавтомобилей ВСУ с 24 февраля - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВС России уничтожили почти пять тысяч спецавтомобилей ВСУ с 24 февраля
ВС России уничтожили почти пять тысяч спецавтомобилей ВСУ с 24 февраля - РИА Новости, 20.08.2022
ВС России уничтожили почти пять тысяч спецавтомобилей ВСУ с 24 февраля
ВС РФ с начала специальной военной операции уничтожили 4969 единиц украинской специальной военной автотехники, заявили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T09:48
2022-08-20T09:48
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ВС РФ с начала специальной военной операции уничтожили 4969 единиц украинской специальной военной автотехники, заявили в субботу в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1776 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4354 танка и других боевых бронированных машин, 809 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3320 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4969 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
09:48 20.08.2022
 
ВС России уничтожили почти пять тысяч спецавтомобилей ВСУ с 24 февраля

Минобороны: ВС России уничтожили 4969 спецавтомобилей ВСУ с начала спецоперации

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкТехника ВСУ, уничтоженная в ходе боев
Техника ВСУ, уничтоженная в ходе боев - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Техника ВСУ, уничтоженная в ходе боев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ВС РФ с начала специальной военной операции уничтожили 4969 единиц украинской специальной военной автотехники, заявили в субботу в Минобороны России.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1776 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4354 танка и других боевых бронированных машин, 809 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3320 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4969 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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