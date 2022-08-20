https://ria.ru/20220820/spetsavtomobili-1810924220.html

ВС России уничтожили почти пять тысяч спецавтомобилей ВСУ с 24 февраля

ВС России уничтожили почти пять тысяч спецавтомобилей ВСУ с 24 февраля - РИА Новости, 20.08.2022

ВС России уничтожили почти пять тысяч спецавтомобилей ВСУ с 24 февраля

ВС РФ с начала специальной военной операции уничтожили 4969 единиц украинской специальной военной автотехники, заявили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T09:48

2022-08-20T09:48

2022-08-20T09:48

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ВС РФ с начала специальной военной операции уничтожили 4969 единиц украинской специальной военной автотехники, заявили в субботу в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1776 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4354 танка и других боевых бронированных машин, 809 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3320 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4969 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф