https://ria.ru/20220820/sobaki-1810911261.html
В МЧС рассказали, как отбиться от агрессивных собак
В МЧС рассказали, как отбиться от агрессивных собак - РИА Новости, 20.08.2022
В МЧС рассказали, как отбиться от агрессивных собак
Простая имитация броска условного предмета вполне может остановить решивших напасть на человека агрессивных собак, советует МЧС России. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T08:16
2022-08-20T08:16
2022-08-20T08:16
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Простая имитация броска условного предмета вполне может остановить решивших напасть на человека агрессивных собак, советует МЧС России."Имитируйте поднятие с земли условного предмета и бросок им в сторону собаки", - говорится в рекомендациях на сайте ведомства.Спасатели отмечают, что часто в таких случаях собаки просто пугаются и быстро убегают.Если же агрессивные псы все-таки не оставляют намерений напасть на человека, нужно постараться остановить их командами "Фу!", "Стоять!" или "Сидеть!".При этом необходимо медленно отступать "к укрытию, забору или дому спиной, внимательно наблюдая за реакциями собаки и призывая на помощь окружающих", - резюмирует МЧС России.Ранее главный специалист столичного главка МЧС Антон Гладилин рассказал РИА Новости, что при встрече с бродячими собаками во время прогулки с ребенком всегда нужно вставать между малышом и животными, а в случае их нападения использовать перцовый баллончик.Он также отметил, что в случае перемещения на велосипеде отгораживаться от животных нужно именно им. Нельзя вести себя агрессивно по отношению к бездомным собакам. Кроме того, не стоит поворачиваться к ним спиной, а также убегать от них – нужно постараться медленно уйти.
https://ria.ru/20220807/sobaki-1807803643.html
https://ria.ru/20220731/sobaki-1806161100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали, как отбиться от агрессивных собак
МЧС посоветовало имитировать бросок условного предмета, чтобы остановить нападающих собак
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Простая имитация броска условного предмета вполне может остановить решивших напасть на человека агрессивных собак, советует
МЧС России.
"Имитируйте поднятие с земли условного предмета и бросок им в сторону собаки", - говорится в рекомендациях на сайте ведомства.
Спасатели отмечают, что часто в таких случаях собаки просто пугаются и быстро убегают.
Если же агрессивные псы все-таки не оставляют намерений напасть на человека, нужно постараться остановить их командами "Фу!", "Стоять!" или "Сидеть!".
При этом необходимо медленно отступать "к укрытию, забору или дому спиной, внимательно наблюдая за реакциями собаки и призывая на помощь окружающих", - резюмирует МЧС России.
Ранее главный специалист столичного главка МЧС Антон Гладилин рассказал РИА Новости, что при встрече с бродячими собаками во время прогулки с ребенком всегда нужно вставать между малышом и животными, а в случае их нападения использовать перцовый баллончик.
Он также отметил, что в случае перемещения на велосипеде отгораживаться от животных нужно именно им. Нельзя вести себя агрессивно по отношению к бездомным собакам. Кроме того, не стоит поворачиваться к ним спиной, а также убегать от них – нужно постараться медленно уйти.