https://ria.ru/20220820/shveytsariya-1810981279.html

В Швейцарии предупредили о возможных бунтах из-за нехватки электроэнергии

В Швейцарии предупредили о возможных бунтах из-за нехватки электроэнергии - РИА Новости, 20.08.2022

В Швейцарии предупредили о возможных бунтах из-за нехватки электроэнергии

Население Швейцарии может взбунтоваться и прибегнуть к мародерству в случае нехватки электроэнергии этой зимой, заявил в интервью газете Blick генеральный... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T15:49

2022-08-20T15:49

2022-08-20T16:43

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ЖЕНЕВА, 20 авг — РИА Новости. Население Швейцарии может взбунтоваться и прибегнуть к мародерству в случае нехватки электроэнергии этой зимой, заявил в интервью газете Blick генеральный директор полиции Фреди Фесслер.Он уточнил, что не ожидает такого развития событий, однако правительство должно быть к этому готово. "Швейцария активно готовится к угрозе дефицита электроэнергии зимой. Энергоснабжение находится в центре внимания", — добавил он.Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии. Ранее глава швейцарской Федеральной комиссии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой.Швейцарские власти также сообщали, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220817/shvetsiya-1810331473.html

https://ria.ru/20220817/shveytsariya-1810215684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, швейцария, россия, украина, в мире