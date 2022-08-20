Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии предупредили о возможных бунтах из-за нехватки электроэнергии - РИА Новости, 20.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220820/shveytsariya-1810981279.html
В Швейцарии предупредили о возможных бунтах из-за нехватки электроэнергии
В Швейцарии предупредили о возможных бунтах из-за нехватки электроэнергии - РИА Новости, 20.08.2022
В Швейцарии предупредили о возможных бунтах из-за нехватки электроэнергии
Население Швейцарии может взбунтоваться и прибегнуть к мародерству в случае нехватки электроэнергии этой зимой, заявил в интервью газете Blick генеральный... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T15:49
2022-08-20T16:43
владимир путин
швейцария
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055604_0:154:3098:1896_1920x0_80_0_0_33e38504ca6ec178eaa769b09976cc45.jpg
ЖЕНЕВА, 20 авг — РИА Новости. Население Швейцарии может взбунтоваться и прибегнуть к мародерству в случае нехватки электроэнергии этой зимой, заявил в интервью газете Blick генеральный директор полиции Фреди Фесслер.Он уточнил, что не ожидает такого развития событий, однако правительство должно быть к этому готово. "Швейцария активно готовится к угрозе дефицита электроэнергии зимой. Энергоснабжение находится в центре внимания", — добавил он.Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии. Ранее глава швейцарской Федеральной комиссии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой.Швейцарские власти также сообщали, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220817/shvetsiya-1810331473.html
https://ria.ru/20220817/shveytsariya-1810215684.html
швейцария
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055604_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fdca9a0833c23d8b30682362bdf6b673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, швейцария, россия, украина, в мире
Владимир Путин, Швейцария, Россия, Украина, В мире
15:49 20.08.2022 (обновлено: 16:43 20.08.2022)
 
В Швейцарии предупредили о возможных бунтах из-за нехватки электроэнергии

Глава полиции Швейцарии предупредил о возможных бунтах из-за нехватки электроэнергии зимой

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцарский флаг на Женевском озере
Швейцарский флаг на Женевском озере - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцарский флаг на Женевском озере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 20 авг — РИА Новости. Население Швейцарии может взбунтоваться и прибегнуть к мародерству в случае нехватки электроэнергии этой зимой, заявил в интервью газете Blick генеральный директор полиции Фреди Фесслер.

"Отключение электроэнергии <...> будет иметь серьезные последствия. Представьте себе ситуацию: мы больше не можем снимать деньги в банкомате, мы больше не можем расплачиваться картой в магазине или заправляться на заправке. Обогреватели больше не работают. Улицы погружены во тьму. Тогда можно было бы представить, что население взбунтуется или будет грабить", — сказал он.

Он уточнил, что не ожидает такого развития событий, однако правительство должно быть к этому готово. "Швейцария активно готовится к угрозе дефицита электроэнергии зимой. Энергоснабжение находится в центре внимания", — добавил он.
Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии. Ранее глава швейцарской Федеральной комиссии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 22:47
В Швеции хотят поддержать население из-за высоких цен на электроэнергию
Швейцарские власти также сообщали, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Женева - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 14:23
У Швейцарии есть план на случай нехватки электроэнергии зимой
 
Владимир ПутинШвейцарияРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала