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Шойгу оценил закон о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии - РИА Новости, 20.08.2022
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Шойгу оценил закон о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии
Шойгу оценил закон о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии - РИА Новости, 20.08.2022
Шойгу оценил закон о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии
Принятие закона об административной ответственности за отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне актуально и... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T11:09
2022-08-20T11:09
общество
россия
германия
ссср
сергей шойгу
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КУБИНКА (Московская область), 20 авг - РИА Новости. Принятие закона об административной ответственности за отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне актуально и своевременно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Совершенствуется законодательство Российской Федерации по противодействию фальсификации истории. Считаем своевременным принятие федерального закона, предусматривающего административную ответственность за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне", - сказал Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса в субботу.Он отметил, что министерство обороны России проводит многоплановую работу по борьбе с фальсификацией исторических фактов.По решению президента РФ, напомнил Шойгу, при министерстве обороны учреждён Фонд поддержки военно-патриотического кино, который будет способствовать формированию представлений об историческом прошлом и устранению исторической несправедливости в фильмах.Говоря о публикации рассекреченных документы из архивов Минобороны, он отметил, что в текущем году обнародована подборка по тематике "Преступления украинских националистов", "Освобождение Мариуполя", "Битва за Днепр"."Всего за последние годы министерство обороны рассекретило и разместило на своём официальном сайте 17 с половиной миллионов листов архивных документов", - сообщил Шойгу."Продолжается поисковая деятельность на местах боёв и сражений. Активное участие в ней принимают отдельный поисковый батальон и юнармейские отряды", - сказал министр обороны.
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общество, россия, германия, ссср, сергей шойгу
Общество, Россия, Германия, СССР, Сергей Шойгу
11:09 20.08.2022
 
Шойгу оценил закон о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии

Шойгу назвал закон о штрафе за отождествление СССР и нацистской Германии актуальным

© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской ФедерацииМинистр обороны России
Министр обороны России - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Министр обороны России. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 20 авг - РИА Новости. Принятие закона об административной ответственности за отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне актуально и своевременно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Совершенствуется законодательство Российской Федерации по противодействию фальсификации истории. Считаем своевременным принятие федерального закона, предусматривающего административную ответственность за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне", - сказал Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса в субботу.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
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Он отметил, что министерство обороны России проводит многоплановую работу по борьбе с фальсификацией исторических фактов.
"Большое внимание уделяем военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Стремимся прививать подрастающему поколению уважение к истории родной страны, её многонациональной культуре и традициям, укрепляем единство армии и народа", - сказал Шойгу.
По решению президента РФ, напомнил Шойгу, при министерстве обороны учреждён Фонд поддержки военно-патриотического кино, который будет способствовать формированию представлений об историческом прошлом и устранению исторической несправедливости в фильмах.
"22 августа, в День государственного флага, на Северном флоте стартует первая масштабная морская тематическая акция "Сила в правде". В её рамках большой десантный корабль "Иван Грен" совершит поход по Северному морскому пути и зайдёт в отдалённые города и гарнизоны", - сообщил Шойгу.
Говоря о публикации рассекреченных документы из архивов Минобороны, он отметил, что в текущем году обнародована подборка по тематике "Преступления украинских националистов", "Освобождение Мариуполя", "Битва за Днепр".
"Всего за последние годы министерство обороны рассекретило и разместило на своём официальном сайте 17 с половиной миллионов листов архивных документов", - сообщил Шойгу.
"Продолжается поисковая деятельность на местах боёв и сражений. Активное участие в ней принимают отдельный поисковый батальон и юнармейские отряды", - сказал министр обороны.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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ОбществоРоссияГерманияСССРСергей Шойгу
 
 
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