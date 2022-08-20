https://ria.ru/20220820/shoygu-1810938566.html
Шойгу оценил закон о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии
Шойгу оценил закон о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии - РИА Новости, 20.08.2022
Шойгу оценил закон о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии
Принятие закона об административной ответственности за отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне актуально и... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T11:09
2022-08-20T11:09
2022-08-20T11:09
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КУБИНКА (Московская область), 20 авг - РИА Новости. Принятие закона об административной ответственности за отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне актуально и своевременно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Совершенствуется законодательство Российской Федерации по противодействию фальсификации истории. Считаем своевременным принятие федерального закона, предусматривающего административную ответственность за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне", - сказал Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса в субботу.Он отметил, что министерство обороны России проводит многоплановую работу по борьбе с фальсификацией исторических фактов.По решению президента РФ, напомнил Шойгу, при министерстве обороны учреждён Фонд поддержки военно-патриотического кино, который будет способствовать формированию представлений об историческом прошлом и устранению исторической несправедливости в фильмах.Говоря о публикации рассекреченных документы из архивов Минобороны, он отметил, что в текущем году обнародована подборка по тематике "Преступления украинских националистов", "Освобождение Мариуполя", "Битва за Днепр"."Всего за последние годы министерство обороны рассекретило и разместило на своём официальном сайте 17 с половиной миллионов листов архивных документов", - сообщил Шойгу."Продолжается поисковая деятельность на местах боёв и сражений. Активное участие в ней принимают отдельный поисковый батальон и юнармейские отряды", - сказал министр обороны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, германия, ссср, сергей шойгу
Общество, Россия, Германия, СССР, Сергей Шойгу
Шойгу оценил закон о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии
Шойгу назвал закон о штрафе за отождествление СССР и нацистской Германии актуальным
КУБИНКА (Московская область), 20 авг - РИА Новости. Принятие закона об административной ответственности за отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне актуально и своевременно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Совершенствуется законодательство Российской Федерации по противодействию фальсификации истории. Считаем своевременным принятие федерального закона, предусматривающего административную ответственность за публичное отождествление роли СССР
и нацистской Германии
во Второй мировой войне", - сказал Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса в субботу.
Он отметил, что министерство обороны России
проводит многоплановую работу по борьбе с фальсификацией исторических фактов.
"Большое внимание уделяем военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Стремимся прививать подрастающему поколению уважение к истории родной страны, её многонациональной культуре и традициям, укрепляем единство армии и народа", - сказал Шойгу.
По решению президента РФ, напомнил Шойгу, при министерстве обороны учреждён Фонд поддержки военно-патриотического кино, который будет способствовать формированию представлений об историческом прошлом и устранению исторической несправедливости в фильмах.
"22 августа, в День государственного флага, на Северном флоте стартует первая масштабная морская тематическая акция "Сила в правде". В её рамках большой десантный корабль "Иван Грен" совершит поход по Северному морскому пути и зайдёт в отдалённые города и гарнизоны", - сообщил Шойгу.
Говоря о публикации рассекреченных документы из архивов Минобороны, он отметил, что в текущем году обнародована подборка по тематике "Преступления украинских националистов", "Освобождение Мариуполя", "Битва за Днепр".
"Всего за последние годы министерство обороны рассекретило и разместило на своём официальном сайте 17 с половиной миллионов листов архивных документов", - сообщил Шойгу.
"Продолжается поисковая деятельность на местах боёв и сражений. Активное участие в ней принимают отдельный поисковый батальон и юнармейские отряды", - сказал министр обороны.