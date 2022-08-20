https://ria.ru/20220820/shoygu-1810938566.html

Шойгу оценил закон о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии

Шойгу оценил закон о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии - РИА Новости, 20.08.2022

Шойгу оценил закон о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии

Принятие закона об административной ответственности за отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне актуально и... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T11:09

2022-08-20T11:09

2022-08-20T11:09

общество

россия

германия

ссср

сергей шойгу

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КУБИНКА (Московская область), 20 авг - РИА Новости. Принятие закона об административной ответственности за отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне актуально и своевременно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Совершенствуется законодательство Российской Федерации по противодействию фальсификации истории. Считаем своевременным принятие федерального закона, предусматривающего административную ответственность за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне", - сказал Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса в субботу.Он отметил, что министерство обороны России проводит многоплановую работу по борьбе с фальсификацией исторических фактов.По решению президента РФ, напомнил Шойгу, при министерстве обороны учреждён Фонд поддержки военно-патриотического кино, который будет способствовать формированию представлений об историческом прошлом и устранению исторической несправедливости в фильмах.Говоря о публикации рассекреченных документы из архивов Минобороны, он отметил, что в текущем году обнародована подборка по тематике "Преступления украинских националистов", "Освобождение Мариуполя", "Битва за Днепр"."Всего за последние годы министерство обороны рассекретило и разместило на своём официальном сайте 17 с половиной миллионов листов архивных документов", - сообщил Шойгу."Продолжается поисковая деятельность на местах боёв и сражений. Активное участие в ней принимают отдельный поисковый батальон и юнармейские отряды", - сказал министр обороны.

https://ria.ru/20220416/shtrafy-1783874162.html

https://ria.ru/20210701/volodin-1739369716.html

россия

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ссср

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, германия, ссср, сергей шойгу