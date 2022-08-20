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В Севастополе снова сработали системы ПВО - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/sevastopol-1811040225.html
В Севастополе снова сработали системы ПВО
В Севастополе снова сработали системы ПВО - РИА Новости, 20.08.2022
В Севастополе снова сработали системы ПВО
ПВО вновь работает в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T21:34
2022-08-20T22:05
специальная военная операция на украине
севастополь
республика крым
безопасность
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. ПВО вновь работает в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Утром в субботу атаковавший штаб Черноморского флота беспилотник был сбит силами ПВО, упал на кровлю и загорелся. Жертв нет, повреждения незначительные, сообщили власти."В Севастополе вновь работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он также обратился к гражданам с просьбой меньше снимать и выкладывать видеозаписи с работой систем противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20220820/pvo-1810949512.html
севастополь
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севастополь, республика крым, безопасность, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Республика Крым, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
21:34 20.08.2022 (обновлено: 22:05 20.08.2022)
 
В Севастополе снова сработали системы ПВО

Губернатор Развозжаев сообщил о работе ПВО в Севастополе

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" полка противовоздушной обороны в Крыму
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" полка противовоздушной обороны в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. ПВО вновь работает в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Утром в субботу атаковавший штаб Черноморского флота беспилотник был сбит силами ПВО, упал на кровлю и загорелся. Жертв нет, повреждения незначительные, сообщили власти.
Севастополе вновь работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он также обратился к гражданам с просьбой меньше снимать и выкладывать видеозаписи с работой систем противовоздушной обороны.
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
Вчера, 12:19Специальная военная операция на Украине
Системы ПВО успешно поразили все цели над Крымом
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРеспублика КрымБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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