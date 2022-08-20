https://ria.ru/20220820/sevastopol-1811040225.html

В Севастополе снова сработали системы ПВО

В Севастополе снова сработали системы ПВО - РИА Новости, 20.08.2022

В Севастополе снова сработали системы ПВО

ПВО вновь работает в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T21:34

2022-08-20T21:34

2022-08-20T22:05

специальная военная операция на украине

севастополь

республика крым

безопасность

вооруженные силы украины

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. ПВО вновь работает в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Утром в субботу атаковавший штаб Черноморского флота беспилотник был сбит силами ПВО, упал на кровлю и загорелся. Жертв нет, повреждения незначительные, сообщили власти."В Севастополе вновь работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он также обратился к гражданам с просьбой меньше снимать и выкладывать видеозаписи с работой систем противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20220820/pvo-1810949512.html

севастополь

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, республика крым, безопасность, вооруженные силы украины, украина