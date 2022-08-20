https://ria.ru/20220820/sevastopol-1810997931.html
В Севастополе не будут повышать уровень террористической опасности
В Севастополе не будут повышать уровень террористической опасности - РИА Новости, 20.08.2022
В Севастополе не будут повышать уровень террористической опасности
Усиливать уровень террористической опасности в Севастополе после утренней атаки дрона на штаб Черноморского флота пока не планируется, сообщил губернатор города РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T17:23
2022-08-20T17:23
2022-08-20T17:23
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Усиливать уровень террористической опасности в Севастополе после утренней атаки дрона на штаб Черноморского флота пока не планируется, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Желтый" уровень террористической опасности на территории Севастополя был ранее продлен с 14 до 29 августа."После событий собрал антитеррористическую комиссию в узком составе, пока не видим необходимости, кроме тех (мер) – это достаточно серьезные мероприятия проводятся в рамках "желтого" уровня (опасности), каких-то дополнительных средств и сил пока не видят коллеги необходимости вводить. Будем смотреть, как ситуация развивается… пока вывод такой", - сказал Развожаев в эфире "Соловьев.Live".Ранее Развожаев сообщил, что атаковавший утром в субботу штаб Черноморского флота беспилотник был сбит постом воздушной обороны, упал на кровлю и загорелся. Жертв нет, повреждения незначительные, сообщил он. Ведется следствие.
https://ria.ru/20220820/sevastopol-1810948996.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220820/bespilotnik-1810923530.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
В Севастополе не будут повышать уровень террористической опасности
В Севастополе не будут повышать уровень террористической опасности после атаки на штаб ЧФ