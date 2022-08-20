https://ria.ru/20220820/sevastopol-1810948996.html

В Севастополе усилили работу всех служб

В Севастополе усилили работу всех служб - РИА Новости, 20.08.2022

В Севастополе усилили работу всех служб

Следственные действия ведутся в штабе Черноморского флота в Севастополе после утренней атаки беспилотника, в городе все под контролем, работа всех служб... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T12:16

2022-08-20T12:16

2022-08-20T12:16

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Следственные действия ведутся в штабе Черноморского флота в Севастополе после утренней атаки беспилотника, в городе все под контролем, работа всех служб усилена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор ранее информировал, что атаковавший утром в субботу штаб Черноморского флота беспилотник был сбит постом воздушной обороны, упал на кровлю и загорелся."Ведутся следственные действия (в штабе флота). В городе все под контролем, прошу сохранять спокойствие, работа всех служб усилена", - сообщил Развожаев в видео в его Telegram-канале.Он еще раз сказал, что сбить беспилотник над бухтой не удалось, но он был сбит над штабом и упал на кровлю, повреждения зданию нанесены незначительные, пострадавших нет.

https://ria.ru/20220820/bespilotnik-1810918385.html

https://ria.ru/20220818/belbek-1810617387.html

севастополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, севастополь