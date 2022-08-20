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В Севастополе усилили работу всех служб - РИА Новости, 20.08.2022
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В Севастополе усилили работу всех служб
В Севастополе усилили работу всех служб - РИА Новости, 20.08.2022
В Севастополе усилили работу всех служб
Следственные действия ведутся в штабе Черноморского флота в Севастополе после утренней атаки беспилотника, в городе все под контролем, работа всех служб... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T12:16
2022-08-20T12:16
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Следственные действия ведутся в штабе Черноморского флота в Севастополе после утренней атаки беспилотника, в городе все под контролем, работа всех служб усилена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор ранее информировал, что атаковавший утром в субботу штаб Черноморского флота беспилотник был сбит постом воздушной обороны, упал на кровлю и загорелся."Ведутся следственные действия (в штабе флота). В городе все под контролем, прошу сохранять спокойствие, работа всех служб усилена", - сообщил Развожаев в видео в его Telegram-канале.Он еще раз сказал, что сбить беспилотник над бухтой не удалось, но он был сбит над штабом и упал на кровлю, повреждения зданию нанесены незначительные, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220820/bespilotnik-1810918385.html
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происшествия, севастополь
Происшествия, Севастополь
12:16 20.08.2022
 
В Севастополе усилили работу всех служб

Работу всех служб в Севастополе усилили после атаки дрона на штаб ЧФ

© AFP 2022 / StringerВоеннослужащий ВМФ России возле штаба Черноморского флота в Севастополе, на который была совершена атака
Военнослужащий ВМФ России возле штаба Черноморского флота в Севастополе, на который была совершена атака - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AFP 2022 / Stringer
Военнослужащий ВМФ России возле штаба Черноморского флота в Севастополе, на который была совершена атака. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Следственные действия ведутся в штабе Черноморского флота в Севастополе после утренней атаки беспилотника, в городе все под контролем, работа всех служб усилена, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Губернатор ранее информировал, что атаковавший утром в субботу штаб Черноморского флота беспилотник был сбит постом воздушной обороны, упал на кровлю и загорелся.
Видео упавшего беспилотника в Севастополе
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"Ведутся следственные действия (в штабе флота). В городе все под контролем, прошу сохранять спокойствие, работа всех служб усилена", - сообщил Развожаев в видео в его Telegram-канале.
Он еще раз сказал, что сбить беспилотник над бухтой не удалось, но он был сбит над штабом и упал на кровлю, повреждения зданию нанесены незначительные, пострадавших нет.
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