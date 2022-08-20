https://ria.ru/20220820/sayt-1811029356.html

В Эстонии вновь заработал сайт РИА Новости

В Эстонии вновь заработал сайт РИА Новости - РИА Новости, 20.08.2022

В Эстонии вновь заработал сайт РИА Новости

Сайт РИА Новости вновь заработал в Эстонии, причины временного закрытия сайта неизвестны. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T20:14

2022-08-20T20:14

2022-08-20T20:14

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 авг - РИА Новости. Сайт РИА Новости вновь заработал в Эстонии, причины временного закрытия сайта неизвестны.В пятницу вечером сайт агентства перестал открываться. При попытке зайти на сайт пользователи получают сообщение, что не удается получить доступ к нему. При этом власти не сообщали о возможной блокировке ресурса.За последнее время в Эстонии были запрещены более 40 российских телеканалов и более 50 веб-сайтов.

https://ria.ru/20220819/sanktsii-1810778366.html

эстония

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, эстония, риа новости