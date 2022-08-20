https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810905691.html

Во Франции удивились способности России противостоять санкциям

Во Франции удивились способности России противостоять санкциям - РИА Новости, 20.08.2022

Во Франции удивились способности России противостоять санкциям

Экономика России хорошо противостоит западным ограничениям, говорится в сюжете французского телеканала France 2. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T05:46

2022-08-20T05:46

2022-08-20T05:46

в мире

франция

владимир путин

россия

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Экономика России хорошо противостоит западным ограничениям, говорится в сюжете французского телеканала France 2."Зайти в супермаркет в Москве - все равно что зайти в любой другой западный супермаркет. Полки заполнены продуктами. Клиенты без труда могут найти французские товары или бутылки европейского вина. Дефицит, которого несколько месяцев назад опасались некоторые россияне, так и не случился", — признали журналисты.Российская экономика, "похоже", хорошо противостоит западным санкциям, а сокращение ВВП страны будет значительно меньше прогнозируемого, констатирует France 2. Несмотря на уход западных фирм, многим российским компаниям действительно удалось обойти санкционные ограничения, заменив поставщиков.Как отмечает московский корреспондент телеканала Бенжамен Деломбр, непонятно, сколько российская экономика сможет смягчать действие санкций, "однако, в любом случае, пока такое сопротивление западным мерам — это реальность".После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220820/ekonomika-1810897019.html

https://ria.ru/20220818/sanktsii-1810348786.html

франция

россия

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в мире, франция, владимир путин, россия, украина, санкции в отношении россии