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Во Франции удивились способности России противостоять санкциям - РИА Новости, 20.08.2022
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Во Франции удивились способности России противостоять санкциям
Во Франции удивились способности России противостоять санкциям - РИА Новости, 20.08.2022
Во Франции удивились способности России противостоять санкциям
Экономика России хорошо противостоит западным ограничениям, говорится в сюжете французского телеканала France 2. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T05:46
2022-08-20T05:46
в мире
франция
владимир путин
россия
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Экономика России хорошо противостоит западным ограничениям, говорится в сюжете французского телеканала France 2."Зайти в супермаркет в Москве - все равно что зайти в любой другой западный супермаркет. Полки заполнены продуктами. Клиенты без труда могут найти французские товары или бутылки европейского вина. Дефицит, которого несколько месяцев назад опасались некоторые россияне, так и не случился", — признали журналисты.Российская экономика, "похоже", хорошо противостоит западным санкциям, а сокращение ВВП страны будет значительно меньше прогнозируемого, констатирует France 2. Несмотря на уход западных фирм, многим российским компаниям действительно удалось обойти санкционные ограничения, заменив поставщиков.Как отмечает московский корреспондент телеканала Бенжамен Деломбр, непонятно, сколько российская экономика сможет смягчать действие санкций, "однако, в любом случае, пока такое сопротивление западным мерам — это реальность".После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220820/ekonomika-1810897019.html
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в мире, франция, владимир путин, россия, украина, санкции в отношении россии
В мире, Франция, Владимир Путин, Россия, Украина, Санкции в отношении России
05:46 20.08.2022
 
Во Франции удивились способности России противостоять санкциям

Телеканал France2: экономика России хорошо противостоит западным санкциям

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Экономика России хорошо противостоит западным ограничениям, говорится в сюжете французского телеканала France 2.
"Зайти в супермаркет в Москве - все равно что зайти в любой другой западный супермаркет. Полки заполнены продуктами. Клиенты без труда могут найти французские товары или бутылки европейского вина. Дефицит, которого несколько месяцев назад опасались некоторые россияне, так и не случился", — признали журналисты.
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
00:23
FT: российская экономика держится лучше, чем многие ожидали
Российская экономика, "похоже", хорошо противостоит западным санкциям, а сокращение ВВП страны будет значительно меньше прогнозируемого, констатирует France 2. Несмотря на уход западных фирм, многим российским компаниям действительно удалось обойти санкционные ограничения, заменив поставщиков.
Как отмечает московский корреспондент телеканала Бенжамен Деломбр, непонятно, сколько российская экономика сможет смягчать действие санкций, "однако, в любом случае, пока такое сопротивление западным мерам — это реальность".
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 04:25
Reuters узнало, почему Запад боится вводить новые санкции против России
 
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