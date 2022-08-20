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Ленар Сафин возглавил Казанский федеральный университет - РИА Новости, 20.08.2022
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Ленар Сафин возглавил Казанский федеральный университет
Ленар Сафин возглавил Казанский федеральный университет - РИА Новости, 20.08.2022
Ленар Сафин возглавил Казанский федеральный университет
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ленара Сафина ректором Казанского федерального университета сроком на пять лет, соответствующие распоряжения... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T17:31
2022-08-20T17:31
общество
казанский (приволжский) федеральный университет
ленар сафин
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ленара Сафина ректором Казанского федерального университета сроком на пять лет, соответствующие распоряжения правительства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Сафина Ленара Ринатовича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" сроком на пять лет", - говорится в распоряжении.
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общество, казанский (приволжский) федеральный университет, ленар сафин
Общество, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Ленар Сафин
17:31 20.08.2022
 
Ленар Сафин возглавил Казанский федеральный университет

Премьер Мишустин назначил Ленара Сафина ректором Казанского федерального университета

© Фото : министерство транспорта и дорожного хозяйства ТатарстанаЛенар Сафин
Ленар Сафин - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана
Ленар Сафин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ленара Сафина ректором Казанского федерального университета сроком на пять лет, соответствующие распоряжения правительства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Сафина Ленара Ринатовича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" сроком на пять лет", - говорится в распоряжении.
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ОбществоКазанский (Приволжский) федеральный университетЛенар Сафин
 
 
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