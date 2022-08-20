https://ria.ru/20220820/safin-1810999228.html
Ленар Сафин возглавил Казанский федеральный университет
Ленар Сафин возглавил Казанский федеральный университет - РИА Новости, 20.08.2022
Ленар Сафин возглавил Казанский федеральный университет
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ленара Сафина ректором Казанского федерального университета сроком на пять лет, соответствующие распоряжения... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T17:31
2022-08-20T17:31
2022-08-20T17:31
общество
казанский (приволжский) федеральный университет
ленар сафин
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ленара Сафина ректором Казанского федерального университета сроком на пять лет, соответствующие распоряжения правительства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Сафина Ленара Ринатовича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" сроком на пять лет", - говорится в распоряжении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220725/mishustin-1804801722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, казанский (приволжский) федеральный университет, ленар сафин
Общество, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Ленар Сафин
Ленар Сафин возглавил Казанский федеральный университет
Премьер Мишустин назначил Ленара Сафина ректором Казанского федерального университета