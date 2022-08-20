https://ria.ru/20220820/rassledovanie-1811046235.html

СК расследует отравление российских военных в Запорожской области

СК расследует отравление российских военных в Запорожской области - РИА Новости, 20.08.2022

СК расследует отравление российских военных в Запорожской области

Следственный комитет России займется расследованием отравления российских военных в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T23:02

2022-08-20T23:02

2022-08-20T23:02

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

украина

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Следственный комитет России займется расследованием отравления российских военных в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме военнослужащих обнаружен органический яд искусственного происхождения - ботулотоксин типа "В"."Следователи СК России зафиксируют... сведения об обнаружении в организме доставленных в госпиталь военнослужащих ВС РФ, выполнявших задачи в Запорожской области, отравляющего вещества", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи зафиксируют сведения об отравлении боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Кроме того, в СК России расследуют обстоятельства покушения на жизнь мэра Мариуполя Константина Иващенко.

https://ria.ru/20220820/botulotoksin-1810994319.html

россия

запорожская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, запорожская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф