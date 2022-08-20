https://ria.ru/20220820/rassledovanie-1811046235.html
СК расследует отравление российских военных в Запорожской области
СК расследует отравление российских военных в Запорожской области - РИА Новости, 20.08.2022
СК расследует отравление российских военных в Запорожской области
Следственный комитет России займется расследованием отравления российских военных в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T23:02
2022-08-20T23:02
2022-08-20T23:02
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Следственный комитет России займется расследованием отравления российских военных в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме военнослужащих обнаружен органический яд искусственного происхождения - ботулотоксин типа "В"."Следователи СК России зафиксируют... сведения об обнаружении в организме доставленных в госпиталь военнослужащих ВС РФ, выполнявших задачи в Запорожской области, отравляющего вещества", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи зафиксируют сведения об отравлении боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Кроме того, в СК России расследуют обстоятельства покушения на жизнь мэра Мариуполя Константина Иващенко.
https://ria.ru/20220820/botulotoksin-1810994319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ
СК расследует отравление российских военных в Запорожской области
СК расследует отравление российских военных в Запорожской области и покушение на Сальдо