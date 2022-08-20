Рейтинг@Mail.ru
СК расследует отравление российских военных в Запорожской области - РИА Новости, 20.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/rassledovanie-1811046235.html
СК расследует отравление российских военных в Запорожской области
СК расследует отравление российских военных в Запорожской области - РИА Новости, 20.08.2022
СК расследует отравление российских военных в Запорожской области
Следственный комитет России займется расследованием отравления российских военных в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T23:02
2022-08-20T23:02
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97130/52/971305299_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_cbb73d2adffbc102c287f646279f2165.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Следственный комитет России займется расследованием отравления российских военных в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме военнослужащих обнаружен органический яд искусственного происхождения - ботулотоксин типа "В"."Следователи СК России зафиксируют... сведения об обнаружении в организме доставленных в госпиталь военнослужащих ВС РФ, выполнявших задачи в Запорожской области, отравляющего вещества", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи зафиксируют сведения об отравлении боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Кроме того, в СК России расследуют обстоятельства покушения на жизнь мэра Мариуполя Константина Иващенко.
https://ria.ru/20220820/botulotoksin-1810994319.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97130/52/971305299_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1c9e84f965d7b848df0de8a29d2c4e85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ
23:02 20.08.2022
 
СК расследует отравление российских военных в Запорожской области

СК расследует отравление российских военных в Запорожской области и покушение на Сальдо

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Следственный комитет России займется расследованием отравления российских военных в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме военнослужащих обнаружен органический яд искусственного происхождения - ботулотоксин типа "В".
"Следователи СК России зафиксируют... сведения об обнаружении в организме доставленных в госпиталь военнослужащих ВС РФ, выполнявших задачи в Запорожской области, отравляющего вещества", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи зафиксируют сведения об отравлении боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Кроме того, в СК России расследуют обстоятельства покушения на жизнь мэра Мариуполя Константина Иващенко.
Капельницы - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
Вчера, 17:07
Микробиолог рассказал, как наступает смерть при отравлении ботулотоксином
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала