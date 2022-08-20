https://ria.ru/20220820/rakety-1810901610.html

Власти Запорожской области сообщили о двух сбитых ракетах над Мелитополем

Власти Запорожской области сообщили о двух сбитых ракетах над Мелитополем - РИА Новости, 20.08.2022

Власти Запорожской области сообщили о двух сбитых ракетах над Мелитополем

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе сбиты две ракеты, выпущенные украинскими боевиками. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T01:54

2022-08-20T01:54

2022-08-20T01:54

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе сбиты две ракеты, выпущенные украинскими боевиками.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что украинские войска пытались нанести удар по Мелитополю, прогремело четыре взрыва, сработала система ПВО."В результате работы российских комплексов воздушной противоракетной обороны в районе Мелитополя были сбиты две ракеты, выпущенные боевиками ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам города", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220819/pogibshie-1810872003.html

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Максим Горбачев

в мире, мелитополь, украина