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Власти Запорожской области сообщили о двух сбитых ракетах над Мелитополем
Власти Запорожской области сообщили о двух сбитых ракетах над Мелитополем - РИА Новости, 20.08.2022
Власти Запорожской области сообщили о двух сбитых ракетах над Мелитополем
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе сбиты две ракеты, выпущенные украинскими боевиками. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T01:54
2022-08-20T01:54
2022-08-20T01:54
специальная военная операция на украине
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мелитополь
украина
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе сбиты две ракеты, выпущенные украинскими боевиками.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что украинские войска пытались нанести удар по Мелитополю, прогремело четыре взрыва, сработала система ПВО."В результате работы российских комплексов воздушной противоракетной обороны в районе Мелитополя были сбиты две ракеты, выпущенные боевиками ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам города", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220819/pogibshie-1810872003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мелитополь, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Украина
Власти Запорожской области сообщили о двух сбитых ракетах над Мелитополем
Член ВГА Запорожской области Рогов: над Мелитополем сбили две выпущенные ВСУ ракеты